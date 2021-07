Incident într-un autobuz din Brăila. Posibila răpire a unei minore a ajuns pe internet

O înregistrare video care circulă pe rețelele de socializare, cu o fetiță care plânge și se zbate în brațele unui bărbat, într-un autobuz, a provocat numeroase comentarii din partea populației. Incidentul s-a produs duminică seară. Un călător a filmat scena și a distribuit materialul video pe o rețea de socializare, suspectând acțiunile individului și îndemnând internauții să împrăștie imaginile, pentru a se afla adevărul.

„Cu privire la imaginile apărute în spațiul public, va informăm că în această seară (duminică n.n.), în jurul orei 22.00, poliția brăileana a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că într-un autobuz destinat transportului în comun, care circula pe raza municipiului Brăila ar fi fost un bărbat brunet care ținea în brațe un minor care plângea și încerca să se smulgă din brațele bărbatului. În prezent polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea situației de fapt”, a informat Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila pentru obiectivbr.ro.

Conform presei locale, oamenii legii nu au identificat încă suspectul și nu au fost elucidate circumstanțele exacte ale incidentului: „Urmare evenimentului sesizat prin apel 112 cu privire la imaginile aparute in spatiul public care evidentiaza un barbat brunet care tinea in brate un minor, care plangea si incerca sa se smulga din bratele barbatului in timp ce se aflau intr-un autobuz destinat transportului in comun, care circula pe raza municipiului Braila vă informam ca polițiștii efectuează în continuare verificări pentru stabilirea situației de fapt și identificarea barbatului și minorului.

Menționăm că până la acest moment poliția brăileană nu a fost sesizată cu privire la dispariția vreunui minor în împrejurările evidențiate. Vom reveni cu detali”, a informat, în această dimineață, Biroul de Presă.