Potrivit primelor declarații oficiale, bărbatul în vârstă de 25 de ani a sunat la 112 pentru a anunța crima:

„La data de 17 iulie, poliţiştii au fost sesizaţi prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgentă 112 de către un bărbat cu privire la faptul că în timp ce se afla pe raza comunei Cojasca si-ar fi omorât nepoata în vârstă de 6 ani. Poliţiştii s-au deplasat în timpul cel mai scurt la fata locului, unde au identificat bărbatul respectiv, în vârstă de 25 de ani, acesta fiind imobilizat şi condus la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa

În cauză, sunt efectuate cercetări sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, sub aspectul săvârşirii infractiunii de omor calificat, fapta prevazuta de art. 189 din Codul Penal, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor şi dispunerea măsurilor legale in consecinţă.”, a precizat IPJ Dâmboviţa, într-un comunicat de presă.

Fetița în vârstă de 6 ani era crescută de bunica sa, mama agresorului. Conform spuselor acesteia, tatăl fetiței se află la muncă în Germania în acest moment, iar agresorul suferă de depresie.

Citeste si: Un tânăr din Constanța a fost răpit și agresat de fostul iubit al...

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Cercetările continuă în acest caz.