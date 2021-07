Monica Melencu și actualul soț s-au cunoscut în timp ce munceau la sera surorii Luizei, Nina. Cea din urmă a declarat că este fericită pentru alegerea făcută de femeie, în speciale dată fiind seria de suferințe care au dărâmat-o.

„Mama Luizei s-a măritat. Acum două săptămâni a avut cununia civilă. Ea și tatăl nepoatei mele s-au despărțit, el avea probleme mari cu alcoolul. Tatăl Luizei a murit, iar Monica s-a căsătorit cu un alt bărbat, căruia i-a murit nevasta. Este văduv și are trei fiice, dar toate sunt la casele lor. Are o situație bună, are sere, este un bărbat pe picioarele lui. Locuiesc împreună într-o comună de lângă Caracal. (...) S-au căsătorit, dar nu au făcut cu veselie, au făcut ceva restrâns. El a vrut să o treacă pe numele lui. Monica și-a schimbat și numărul de telefon, el nu o mai lasă să vorbească cu nimeni, ca să fie mai liniștită ”, a declarat Nina pentru Impact.ro.