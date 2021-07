Pedofil recidivist, dat din nou pe mâna poliției după ce a fost prins agresând o fetiță într-un parc

„L-am văzut pe bărbat că îi ridică fetiței fusta. Mi s-a părut dubios, însă am trecut mai departe. După câțiva pași, m-am întors, să văd ce fac, pentru că nu mi se părea un comportament normal. În acel moment, fetița, care are, cred, maxim 10 ani, era dezbrăcată, întinsă pe spate în iarbă, iar el o mângăia pe picioare și în zona intimă. Mi-am scos telefonul, eram efectiv șocată. El, între timp, i-a dat fetiței chiloțeii și a urcat pe moped. (...)Am început, efectiv, să urlu „Pedofilul, pedofilul, opriți-l”. Nu a reacționat, însă, nimeni. Am sunat la 112, mi s-a făcut legătura la Poliție, apoi am mers la Secția 2 să le arăt și fotografiile”, a spus martorul, o tânără mamă, pentru știrimed.ro.

Fata l-a urmat pe individ fără să conștientizeze că gesturile bărbatului cu 30 de ani mai mare decât ea sunt anormale. Speriată, femeia care a urmărit scenele terifiante a țipat după ajutor. Nimeni nu a reacționat, astfel că bărbatul a reușit să plece cu tot cu fetița pe care o abuzase.

Cea care l-a surprins în timpul obscenităților a mers la cel mai apropiat sediu de Poliție pentru a reclama întâmplarea: „La nivelul Poliției Municipiului Cluj-Napoca au fost constituite cooperativitate echipaje de polițiști, în vederea depistării bărbatului, acesta fiind identificat la aproximativ zece minute de la momentul solicitării. Bărbatul a fost condus la sediul unității de Poliție, în acest moment fiind efectuate cercetări privind comiterea infracțiunii de agresiune sexuală, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, Andreea Vișan, purtător de cuvânt al IPJ CLuj.

Suspectul abia ce a fost eliberat din Penitenciarul Bistrița acum un an. Judecătorul l-a condamnat la cinci ani cu închisoare după ce a pipăit mai multe minore. După gratii a stat doar trei, pentru că a fost eliberat mai repede pentru bună purtare.

Copila pe care a abuzat-o în parc ar fi fetița unui prieten. Micuța va fi supusă unui consult de specialitate, iar cel care a profitat de inocența ei este din nou în arest și riscă să fie din nou încarcerat.