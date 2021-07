Una dintre victime, o tânără de 20 de ani, a povestit pentru Kanal D cum i-a căzut pradă bărbatului. Șocul trăit a fost puternic, mai ales că trecătorii nu au intervenit, spune ea.

Aceasta a devoalat că individul a atacat-o în plină zi, când se îndrepta spre muncă. Ea purta un sarafan negru, peste un tricou alb și chiar ținuta ei ar fi fost motivul agresiunii. Bărbatul în jur de 25 de ani i-ar fi reproșat că este îmbrăcată indecent.

„El s-a așezat pe bancă la un moment dată. Am simțit că sunt urmărită, am sunat-o pe mama mea. Omul, încercând să îmi explice mie că am o ținută vulgară, că nu e decent pentru o femeie să se îmbrace așa pe stradă. Am încercat să îl ignor cât am putut, apoi m-am întors la el și l-am întrebat dacă mă cunoaște. S-a făcut că nu mă aude și dintr-o dată a început să mă înjure”, a completat victima.