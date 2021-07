Edilul a afirmat într-o conferință de presă că numărul de îmbolnăviri din Suceava a început să scadă treptat după ce preoții au ieșit în pelerinaj pe străzile din oraș cu racla în care se află moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Ne este singurul de această părere. Oficialul spune că a stat de vorbă și cu persoane care se aflau internate în spital în acea perioadă, iar oamenii i-au povestit că au început să se simtă mai bine când racla cu osemintele sfinte a ajuns în curtea unității medicale.

Dincolo de acest miracol, edilul continuă să facă apel la rațiune, îndemnându-i pe oameni să nu lase totul în mâinile Celui de sus. Le repetă cetățenilor că trebuie să se vaccineze și să se protejeze în continuare de infecția virusului COVID-19. La începutul pandemiei, Suceava a fost comparată cu Lombardia, cea mai afectată regiune a Italiei, din cauza numărului uriaș de cazuri raportate. La acest moment, are zero infectări.

„Ne-a păzit Dumnezeu aici, în Suceava. Am simţit acest lucru încă din primăvară când s-a ieşit cu Sfântul pe străzi. Am avut o procesiune şi pentru această pandemie. Vin oameni la mine şi îmi spun: «Știţi domnule primar, eram la spital, când a ajuns Sfântul în curtea spitalului am simţit că am prins puteri. M-am însănătoşit». Toate au contribuit într-un fel sau altul. Mulţumim lui Dumnezeu că astăzi suntem într-o stare de normalitate în Suceava, dar lucrurile se pot întoarce oricând (…) Eu sunt un om credincios. Cred în Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni”, a spus Lungu într-o conferință de presă.