Premierul Florin Cîţu afirmă, după ce Bucureştiul nu a înregistrat niciun caz nou de COVID-19, că oraşul are cea mai mare rată de vaccinare, concluzia sa fiind: ”Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!”.

„Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!”, a scris premierul pe Facebook.

În Bucureşti şi în 20 de judeţe nu este raportat niciun caz nou de COVID-19 în ultimele 24 de ore.