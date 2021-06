„Pe cei curați i-a făcut mai curați pe cei murdari i-a murdărit și mai tare. Adică faptul că am rămas pe frică, teamă care este încurajată și de dialogurile astea absolut ciudate de multe ori pe canalele de televiziune.

Aici este pericolul! Sunt oameni formatori de opinie și atunci când doi oameni cunoscuți, în care lumea crede, au început să se certe între ei pe această temă că injecția face rău, că vaccinarea nu aduce decât nenorocire, este o iluziile, iar altul spune sunteți proști, nu numai așa putem scăpa.

Eu am trecut prin boală și după o lună și jumătate mi-am făcut amândouă dozele și am știut de ce le fac. Am crezut că este bine și cred în continuare.

Îmi displace faptul că, nu știu din ce cauză, oamenii ăștia politici nu au chestia asta umană, adică de a veni în fața camerei de luat vederi să ne spună așa: bă fraților, e rău. Hai să facem un efort comun să vedem dacă vom găsi calea spre bine. Hai să vedem cum e, hai să mai răbdăm două săptămâni de zile cu masca pe figură și ajungem la 5 milioane. Echilibrul ăsta a fost rupt", a spus Tudor Gheorghe în cadrul emisiunii „Subiectiv" de la Antena 3.