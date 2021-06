Episod negru al istoriei. Povestea părintelui Nicolae Bordașiu, unul dintre martirii din închisorile comuniste

„Cu fiecare zi care trecea, simțeam cum mușcă timpul din propria noastră viață”, a declarat preotul Bordașiu într-un interviu pentru Antena 3, realizat în 2014, când a fost readus ca oaspete în temnița care i-a stârpit idealurile. El a fost unul dintre cei peste 8000 de oameni din cultele românești de care comunismul a vrut să se lepede. Puterea vedea atunci o rezistență importantă în credința ortodoxă pe care o mărturiseau românii, astfel că au înlăturat piedica aceasta din calea lor. Au adus în închisori exponenții acestei convingeri, preoții și călugării, și i-au ascuns de lume, apoi torturat. Procesul de epurare spirituală a pornit în 1946, odată cu înființarea unei structuri care avea să persecute oamenii ce-l iubeau pe Dumnezeu. O unitate de 50 de români, care a căutat elemente compromițătoare despre ierarhi, a încercat să demonstreze că ”sfinții” din închisori aveau patimi, pentru a-i discredita, apoi pentru a-i închide.

În 1948, când religia a traversat o perioadă sumbră, toate seminariile fiind „ferecate”, iar credința interzisă în școli, Nicolae Bordașiu era student la Teologie și Farmacie din București. Și-a căutat salvarea într-o mișcare rivală regimului, „Rugul Aprins”. Ulterior, și-a înființat singur o organizație prin care îi îndemna pe tineri să rămână cu fața spre creator. În data de 1 mai, sâmbăta Paștelui atunci, a făcut pelegeri chemându-i pe oameni la biserică, de Înviere. Acea lună a fost marcată de un val de arestări, iar printre victime s-a numărat și preotul Bordașiu. Capul bisericesc a stat ascuns șapte ani prin păduri sau pe la rude, cu speranța că miliția îi va pierde urma.

„N-aveam voie să tușesc, să vorbesc. N-aveam voie nici să fiu bolnav. Spun că m-au încercat câteodată și gânduri de a mă sinucide”, a povestit acesta.

Trădarea unui prieten l-a adus, totuși, în mâinile Securității. A ajuns după gratii, unde a stat douăzeci de ani. „Aveam un câine de pază, care în fiecare seară, când ieșeam la plimbare, stătea lângă piciorul meu. Orice mișcare o auzea, mă sesiza și ori mă ascundeam, ori mă întorceam în casă. Cu o zi înainte (n.r. de întemnițare), câinele m-a părăsit. A plecat, dar nu înainte de a-și lua rămas bun. Cum era ploaie, și-a impus amprenta labelor pe fereastra unde dormeam eu. A fost salutul lui. În dimineața aceea, am căzut într-un somn greu, adânc. Nu am auzit nimic. Au deschis ușile brusc. Erau trei și unul ținea pistolul deasupra frunții mele. M-au zgâlțâit bine până să mă trezesc. Când m-am trezit și am văzut pistolul, mi-am dat seama de situație”, a povestit el în cadrul interviului menționat.

A murit în 2018

Părintele a murit într-o vineri seară, în 2018. Descoperit de Securitate și arestat în 1955, a petrecut ani grei în închisoarea Jilava din Timișoara. După eliberare, a lucrat ca muncitor, apoi tehnician la Institutul Ioan Cantacuzino, unde a făcut parte dintr-un grup care a preparat pentru prima dată în țara noastră gama globulină din sânge retro-placentar. A fost hirotonit diacon și apoi preot în noiembrie 1969, în timp ce a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Teologie. În 1973 a plecat la studii la Paris, unde a obținut la Institutul Catolic un "Certificat d'habilitation pour le doctorat de 3-eme cycle". În 2017 a fost decorat cu cea mai înaltă distincție a Bisericii Ortodoxe Române, Crucea Patriarhală.