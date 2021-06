„Eu sunt multumit. Noi am depus un efort important sa cream infrastructura (...) In momentul de fata, doar cine nu vrea nu se vaccineaza. Nu avem cum sa facem mai mult decat oamenii inteleg ca trebuie sa faca. Daca ritmul de vaccinare a scazut cred ca dorinta de vaccinare de fapt a scazut si nu are legatura cu organizarea efectiva, logistica daca vreti, cred ca (nu are legatura) nici cu campaniile de comunicare neaparat, as indrazni sa spun. Problema fundamentala este in ceea ce priveste increderea oamenilor, diminuata in zeci de ani, fata de autoritate in general si acest lucru nu se castiga peste noapte, este o problema in general cu intentia de vaccinare cu toate vaccinurile, nu doar cu COVID-19”, a declarat Valeriu Gheorghiță.