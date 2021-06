Senatoarea Diana Șoșoacă a declarat că primește multe amenințări și a adăugat că a trecut de câteva ori pe lângă moarte în ultimul an. Aceasta susține că doar Dumnezeu a fost cel care a scăpat-o. Oficialul a menționat că asasinatul de la Arad reprezintă un avertisment și pentru ea.

„În ultimul timp, mesajele sunt: voi veni şi îţi voi tăia şi ţie şi soţului tău gâtul. O să te omor şi pe tine, şi pe copiii tăi. Ca şi avocat, am întâlnit cazuri ale unor sceleraţi care şi-au pus în practică ameninţările. Am înţeles că au existat emisiuni la tv în care s-a făcut o paralelă cu cazul asasinatului de la Arad şi s-a atras atenţia că este un avertisment şi pentru mie. Am trecut pe lângă moarte de câteva ori în ultimul an. Poate doar Dumnezeu a fost cel care m-a scăpat. Mi s-a intrat în casă”, a spus Șoșoacă în emisiunea lui Mădălin Ionescu.