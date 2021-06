„Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile şi 4 nopţi pe tărâmul magic Untold, din Cluj-Napoca”, anunţă organizatorii.

Unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, Untold îşi deschide porţile, timp de 4 zile şi 4 nopţi, între 9 şi 12 septembrie 2021.

„Astfel, Untold este unul dintre puţinele festivaluri de amploare internaţională, care se va desfăşura în acest an, în întreaga lume”, conform organizatorilor.

În luna mai, organizatorii de festivaluri spuneau că măsurile luate de autorităţi nu se pot aplica la evenimentele pe care ei le organizează şi că măsurile pe care le-au propus la întâlnirile cu autorităţile erau în măsură să transforme evenimentele în locuri sigure.

„Suntem nemulţumiţi de faptul că am discutat cu autorităţile până acum, am fost în grupurile de lucru, am propus soluţii care se pretează industriei noastre şi iată că după toate aceste întâlniri am primit un set de norme şi de măsuri care nu se pot aplica la evenimentele noastre, la evenimentele nimănui. Cred că nicăieri în lume nu poţi să te gândeşti că organizezi un eveniment la care să asiguri doi metri pătraţi pentru fiecare persoană. Noi am propus un set de norme care odată aplicate, am transforma evenimentele în cele mai sigure locuri”, declara atunci Edy Chereji, director de comunicare Untold şi Neversea.

Ulterior, Dan Barna a anunţat la Digi24 că festivalurile şi concertele pot fi organizate din 1 iunie. Singura condiţie, spunea vicepremierul, este ca persoanele care participă la astfel de evenimente să fie vaccinate.