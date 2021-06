Sigur, există situații în care lupta se încheie brusc și nedrept de dureros.

„În doi ani, am pierdut 41 de copii care așteptau să fie preluați. Nu am avut resurse. Din lipsă de logistică, i-am pierdut!", povestește specialistul în emisiunea „Între Prieteni", la Metropola TV. „Avem nevoie de 5 milioane de Euro pentru ca, în fiecare an, 500 de nou-născuți cu probleme grave să fie îngrijiți și salvați la Marie Curie. De când am început să monitorizăm informatic ocuparea secției, am scos la lumina cifre dramatice: zeci de nou-născuți care au murit nu pentru că i-am tratat prost, ci pentru că nu i-am tratat deloc. România are nevoie de 100 de paturi de terapie intensivă pentru a opri acest coșmar. 20 dintre ele vor fi create de noi, cu ajutorul fiecăruia dintre voi, la Marie Curie. Construim un corp de spital cu 20 de paturi, dedicate în mod special chirurgiei neonatale: cardiochirurgie, chirurgie generală, neurochirurgie, ORL, oftalmologie, ortopedie.", explică specialistul.

Dr. Cătălin Cîrstoveanu: „Atunci când moare un copil, pierdem un potențial plătitor de taxe. România pierde 300.000 de euro!"

Pentru a trage un semnal de alarmă celor care au contact direct cu bugetul în țara copiilor care au șanse la viață doar dacă sunt trimiși în străinătate, „Îngerul" copiilor de la Marie Curie afirmă sec: „Atunci când moare un copil, pierdem un potențial plătitor de taxe. România pierde 300.000 de euro! Este dur, dar aleg să vorbesc astfel pentru a fi pe înțelesul celor care ne conduc. Ei gândesc în cifre!", povestește Dr. Cătălin Cîrstoveanu.

Din 2013, 400 de nou-născuți cu boli grave, din toate colțurile țării sunt îngrijiți anual în Secția de Terapie Intensivă Nou-născuți de la Marie Curie. Cele 27 de locuri din secție nu sunt însă suficiente, iar Dr. Cîrstoveanu luptă să strângă banii necesari pentru a continua lucrările și a extinde, practic, această cea mai modernă secție de terapie intensivă pentru nou-născuți din Sud-Estul Europei care se află în Spitalul „Marie Curie" din București.

„Oricine poate ajuta. Un SMS la 8844 cu textul „BINE", înseamnă o donație de 2 euro! Puțin câte puțin, împreună, reușim să strângem cele 5 milioane de euro care ne ajută să extindem secția de ATI unde 500 de nou-născuți cu probleme grave vor fi îngrijiți și salvați la Marie Curie!", a conchis specialistul în emisiunea difuzată de Metropola TV.

