Cîţu a spus că măsurile de relaxare decise de la 1 iunie pentru persoanele vaccinate nu reprezintă un privilegiu pentru acestea, ci o încurajare a oamenilor să se imunizeze pentru a reveni la normalitate şi a menţionat că de la 1 iulie vor fi discutate alte relaxări.

„Fiecare pas pe care îl facem şi în care vedem că pandemia este depăşită oarecum, suntem încă în luptă cu pandemia, încă nu am depăşit totul, dar avem un program, pe care l-am anunţat, relaxări de la 1 iunie, 1 iulie, 1 august, în funcţie de ce se întâmplă cu mai mulţi parametri. Astăzi am continuat exact aşa cum am anunţat pe 15 mai, cu relaxări. Cred că mult aşteptate sunt cele pentru evenimente publice private, care au fost de un an de zile amânate, au fost suspendate. Este momentul ca românii din nou să se bucure de nunţi, botezuri şi aşa mai departe. Deci, de la 1 iunie, cu anumite condiţii, dar putem să vorbim de o nouă etapă după un an de zile care a fost dificil pentru foarte mulţi dintre români", a afirmat Cîţu.

Potrivit acestuia, şi în legătură cu portul măştii s-a făcut un pas important, nefiind obligatorie într-un spaţiu închis în care sunt maximum cinci persoane, dar acestea să fie vaccinate. „Vom discuta de la 1 iulie alte relaxări", a adăugat premierul.

El a apreciat că beneficiile pentru persoanele vaccinate nu reprezintă "privilegii", ci sunt "normalitate".

Citeste si: Bilanț COVID-19 România | Cazuri noi, vindecați și decese

„Nu, nu sunt privilegii, sunt beneficii pentru noi ca societate să revenim la normal. De fapt, nici nu sunt beneficii, sunt normalitate. De fapt asta facem, paşi spre normalitate. Ne întoarcem la a fi fără mască în interior, într-un spaţiu închis, apoi în toată instituţia şi aşa mai departe. Aşa era înainte, asta era normalitatea. Deci nu este un privilegiu, nu este nimic special, este cum aveam viaţa înainte de pandemie", a susţinut premierul.

De asemenea, în opinia sa, măsurile referitoare la deschiderea la capacitatea de 50% a cluburilor, barurilor şi discotecilor pentru persoane vaccinate nu reprezintă un privilegiu, ci o "încurajare".

„Este o încurajare, nu este un privilegiu. Eu aşa vreau să văd lucrurile. (...) Îi încurajăm pe oameni să se vaccineze pentru a reveni la normalitate. Până la urmă, asta este singura soluţie. Vă aduc aminte, anul trecut, cu toţii aşteptam vaccinul pentru a reveni la normalitate, nu ne gândeam că o să vină aşa de repede, a venit vaccinul, avem doze suficiente pentru toţi românii care doresc să se vaccineze şi acum implementăm aceste soluţii pentru a fi mai aproape de normalitate. Încă nu suntem în normalitate, dar mergem aproape", a spus prim-ministrul.

El a explicat că specialiştii spun că riscul de răspândire a bolii între persoanele vaccinate "este aproximativ zero".

Citeste si: Terapia și Farmec își unesc forțele împotriva pandemiei

„Toţi specialiştii ne spun că riscul de răspândire a bolii între persoanele vaccinate este aproximativ zero. Deci de aceea mergem pe acea variantă unde sunt mai multe persoane şi dacă nu sunt persoane vaccinate într-un număr mai mare se răspândeşte mai mult. Asta este ce ne spun specialiştii. Eu ascult de specialişti. Dar, în acelaşi timp, eu sunt foarte atent să iau măsurile care să ducă spre normalitate. Şi guvernul a făcut tot ce a putut să facă. Avem doze de vaccin şi acum am văzut că s-a redus numărul pe persoane infectate, am venit cu aceste măsuri. Toţi ne dorim să revenim la normalitate. Nu este un secret pentru nimeni. Eu vreau să revenim cât mai repede la normalitate şi de aceea luăm aceşti paşi. Avem şi eu un calendar, ceea ce nu cred că vedem într-o altă ţară din Europa, să ai un calendar clar de Paşte, la 1 iunie, 1 iulie, 1 august", a adăugat Florin Cîţu, potrivit Agerpres.