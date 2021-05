Ea a făcut afirmaţia în contextul în care Chirca spusese anterior că a avut "probleme" cu organismele de gestiune a drepturilor de autor, precizând că "se duc banii la manelişti în loc să se ducă la artişti".

"Am avut şi probleme cu ei. Experţii au constatat că doar 30% din playlist-ul nostru este administrat de ei. Suntem cu unii în procese, cu alţii am câştigat. Am încercat acum să sesizăm Comisia de Cultură (a Parlamentului n.r.) să ne spună... Eu nu prea înţeleg cum 12% din cifra de afaceri a unui post de radio trebuie să se ducă spre nişte băieţi care, oricum, nu fac nimic cu banii sau, mă rog, au existat atâtea scandaluri. Dar asta e altă problemă", a spus Chirca.