„Eu am fost intre primii si cei mai vocali critici ai fostului premier, Viorica Dancila.

Doar eu ma minunam aproape seara de seara, in emisiunea mea Legile Puterii, brosele fostului premier, brose despre care s-a vorbit ulterior, in mod constant, in presa.

Si tot eu am apreciat public ca totusi Viorica Dancila nu a executat obedient ordinul trasat de Liviu Dragnea si ma refer la modificarile aduse legilor justitiei, pe care Dragnea le dorea rezolvate prin ordonanta de urgenta.

Si ma intreb oare cati barbati, din maaaarii barbati de stat ai Romaniei, ar fi avut curaj sa se opuna unei astfel de solicitari si sa reziste presiunilor la care a fost supusa Dancila in acea perioada.

Recunosc ca noul loc de munca al doamnei Dancila la BNR m a lasat la fel de muta cum am ramas atunci cand am aflat ca PSD nu a gasit un loc pe listele de parlamentari pentru omul care a condus Romania timp de doi ani si jumatate.

Dar la fel de muta raman, de zeci de ori pe zi, cand aflu ce oameni sunt numiti in functii de mare conducere in statul roman. Sa ma apuc sa-i insir aici??? :)))) sau sa le bat obrazul oripilatilor de astazi ????!

Mor cu ipocrizia asta din politica si cu ipocritii care in loc sa se priveasca adanc in oglinda, arata cu degetul spre altii!

L-am sustinut mereu pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu si pot sa inteleg si aici, gestul sau. Si oricum, iata, decizia de angajare a fostului premier s-a dovedit un act de mare curaj al Guvernatorului, daca luam in considerare linsajul mediatic de astazi.

Si in tot cazul, tot pentru “oripilatii” zilei. Sa se caute de oglinda prin buzunare. Oglinda e un bun barometru. Atat pentru competenta, cat si pentru potenta :)). Si nu in ultimul rand, pentru ipocrizie!

Ps. Nu e normal ca oameni care, dintr un concurs de imprejurari, ajung in functii atat de importante in statul roman, si care sunt amplu curatate de scame in perioada de mare putere, sa fie linsate in cea mai salbatica maniera, imediat ce si o pierd.

Iar Guvernatorul azi a facut un gest. Sau a dat curs unei recomandari. Dar gestul trebuia facut. Poate nu la bnr. Dar cu siguranta, acest gest trebuia facut!", a scris jurnalista pe Facebook.