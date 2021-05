„Vaccinările mari sunt în zona urbană. Aici este explicația pentru ce se întâmplă. Cluj, București, Timișoara, Constanța, orașele mari unde avem aglomerație mare sunt aproape de 50% vaccinate, acolo ajungem la imunitate. Bucureștiul este cel mai vaccinat. Primul concert va fi la București, după aceea la Cluj”, a declarat Florin Cîțu.

Premierul a mai specificat că ținta de 5 milioane de persoane vaccinate până în iunie a fost „o estimare”.

„5 milioane este o estimare. Este ceea ce noi am spus că am avea nevoie ca să trecem la etapa următoare. Vaccinarea până acum a dat rezultate mult mai bune față de ce ne așteptam. Am crescut numărul de persoane vaccinate, asta am făcut noi”, a mai spus Cîțu, referindu-se la zonele cu o rată mică de vaccinare. Drept exemplu, Cîțu a menționat județul Suceava, unde ar exista și o rată de pozitivare mică.

„La Suceava este adevărat că nu au o rată de vaccinare foarte mare, dar au o rată de pozitivare foarte mică. Ceea ce înseamnă că s-ar pueta să fie o combinație între vaccinare și faptul că foarte mulți oameni au avut deja Covid în acea zonă. Nu știu exact”, a mai adăugat premierul.

Florin Cîțu a menționat că, în această săptămână, Guvernul urmează să aprobe noi relaxări care vor intra în vigoare de la 1 iunie, informează g4media.ro.