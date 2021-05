Luni, 24 mai

- Garda Naţională de Mediu: Amenzile aplicate în primele patru luni din 2021

- Ministerul Finanţelor organizează o licitaţie pentru o emisiune de obligaţiuni în sumă de 300 de milioane de lei

- Administraţia Naţională de Meteorologie publică prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

- BNR publică minuta şedinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 12 mai 2021

- "Explozie la metrou" - conferinţă organizată de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM)

- Acţiunea de protest, organizată în faţa sediului ITM din Bucureşti de sindicatul SINDALIMENTA

Marţi, 25 mai

- A doua ediţie a "Smart Cities Days" 2021, eveniment de promovare şi comunicare în domeniul oraşelor inteligente.

- Ministerul Finanţelor organizează o licitaţie pentru o emisiune suplimentară de obligaţiuni în sumă de 45 de milioane de lei

- Berlin: Barometrul IFO privind încrederea antreprenorilor în luna mai

- Sevilia: Salonul de electronică Warfare Europe

Miercuri, 26 mai

- Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării din Universitatea Politehnica Timişoara organizează prima conferinţă din cadrul proiectului european Train2Validate, dedicată programelor de formare a validatorilor şi facilitatorilor easy-to-read (E2R) din Europa, cu denumirea "The Status of Training Programs for Validators and Facilitators in Europe"

- Bruxelles: Reuniunea miniştrilor europeni ai Agriculturii

Joi, 27 mai

- Începerea lucrărilor de construcţie a noii centrale de cogenerare de pe platforma Petromidia, organizat de Fondul de Investiţii în Energie Kazah-Român alături de acţionarii săi - KMG International şi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie.

- Conferinţa de afaceri "Republica Moldova - destinaţie pentru investiţiile româneşti", organizată de Uniunea Naţională a Patronatului Român (UNPR), Asociaţia Investitorilor din România în Republica Moldova (AIR) din cadrul Ambasadei României în Republica Moldova.

- Ministerul Finanţelor organizează o licitaţie pentru o emisiune de obligaţiuni în sumă de 600 de milioane de lei

- BNR publică datele privind indicatori monetari în luna aprilie 2021

Vineri, 28 mai

- INS: Tendinţe în evoluţia activităţii economice în perioada mai - iulie 2021

- Ministerul Finanţelor organizează o licitaţie pentru o emisiune suplimentară de obligaţiuni în sumă de 90 de milioane de lei

- Londra: Reuniunea miniştrilor de Finanţe şi guvernatorilor băncilor centrale din G7. AGERPRES.