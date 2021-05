Dacă o întrebi pe Ana Maria Ienea, fostă voleibalistă de la lotul naţional de tineret, cât de greu i-a fost să avanseze în Turcia, în cadrul unui mare lanţ hotelier, ca femeie dintr-o altă ţară şi cu o religie diferită, ea răspunde că "este o provocare, una serioasă", dar adaugă plină de încredere că "atâta timp cât un om ştie ce vrea este imposibil să nu reuşească, indiferent că este România, Turcia, Uganda sau oricare altă ţară a lumii".

Este ceea ce a reuşit să facă, pas cu pas, Ana Maria Ienea după ce a plecat în Turcia împreună cu soţul ei turc şi copilul ei de un an şi jumătate, în urmă cu nouă ani, în urma crizei de la sfârşitul anilor 2010. Ea povesteşte că şi-a cunoscut viitorul soţul, un cetăţean turc, într-o firmă de construcţii unde a avut primul ei job, ca secretară. În acest timp a urmat cursurile unei facultăţi de limbi străine - Limbi şi literaturi străine engleză-franceză - în cadrul Universităţii Spiru Haret din Bucureşti.

"Am ajuns în Antalya, fără să ştiu o boabă în limba turcă, dar obişnuită să lucrez încă de pe băncile şcolii a trebuit să-mi găsesc un job. Şi mi s-a părut că cel mai potrivit job pentru un străin care nu cunoaşte limba turcă ar fi turismul. Şi aşa am început aventura în lumea turismului. Am început ca agent de relaţii cu publicul. Între timp bineînţeles am învăţat şi limba, am învăţat-o de la nativi, ceea ce a fost foarte bine pentru mine", relatează ea în cadrul unei întâlniri cu jurnalişti români, din Hotelul Rixos Premium Belek.

"Cu o ambiţie extraordinară", după cum spune chiar ea, Ana Maria a promovat de la agent de relaţii cu publicul, la şef de tură şi apoi asistent manager, s-a mutat cu întreaga echipă la un alt hotel, "şi tot aşa până am ajuns la 'The Land of Legends' ", un hotel din lanţul Rixos de la Belek care este în acelaşi timp şi unul dintre cele mai mari parcuri de distracţii din Europa, potrivit AGERPRES.