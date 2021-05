Sute de jandarmi și mascați au identificat și salvat zeci de persoane care erau traficate în mai multe case din comuna Berevoiești, județul Argeș, în vara anului menționat. Potrivit anchetatorilor, mai multe grupuri infracționale din Berevoiești au recrutat 40 de persoane, pe care le-au constrâns la munci casnice și cerșetorie, timp de mai mulți ani. Primele condamnări au venit în toamna lui 2017, când cinci persoane au fost condamnate definitiv cu închisoarea între trei și cinci ani. În noiembrie 2018, alte șase persoane au fost condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea. În 2019, alte șapte au fost încarcerate în același dosar. Aceștia au fost condamnați și la plata unor daune morale în valoare de 160.000 de euro celor opt victime pe care le-au umilit.

„În perioada 19.02.2016 – 10 iulie 2016, victima Mita Ioan a fost constrânsă de Marinoiu Marian și Păun Lenuța Mădălina să efectueze zilnic, în mod forțat, diverse munci și activități în gospodăria acestora: să aibă grijă de animale să facă curățenie să măture să încarce, să descarce și să spargă lemne să conducă autoutilitara în timpul efectuării transportului de masă lemnoasă era obligat de cei doi inculpați să practice cerșetoria pentru a face rost de alimente pentru familie. Cu resturile de mâncare ce rămâneau după ce inculpații serveau masa erau hrănite și victimele”, sunt câteva date din dosar.

„Nea Traian mă obliga să îi fac masaj pe picioare, dar şi pe organul lui genital. Într-o altă zi, am fost obligat să-i fac un sex oral, iar în caz de refuz eram ameninţat cu bătaia, lucru care s-a şi întâmplat, fiind forţat fizic de nea Traian. Acest lucru s-a întâmplat de două ori în perioada în care am stat la ei. Altădată, obligat de nea Traian, am fost nevoit să o spăl şi pe nevasta acestuia, pe tot corpul, inclusiv în zona organelor genitale. Nici nevasta lui nea Traian nu a avut nimic împotrivă. Arăt că nea Traian, în unele dăţi, nu mă lăsa nici să mă duc la toaletă şi mă obliga să îmi fac nevoile pe mine, îmbrăcat”, a rememorat o victimă.