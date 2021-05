Mihai Trăistariu a prevăzut încă din urmă cu câteva zile eşecul României la Eurovision! Solistul a atras atenţia că ne aflam pe ultimele locuri şi în sondajele de dinainte de concurs.

După prestaţia lui Roxen, marţi seară, pe scena de la Rotterdam, Mihai Trăistariu s-a dezlănţuit mai înverşunat ca niciodată. Solistul a pus eşecul reprezentantei României pe seama lipsei ei de experienţă.

„Pe Roxen am premiat-o când era mică. Mi-a placut dintotdeauna mult glasul ei. I-am promis chiar un duet încă de pe atunci. Legat de prestaţia ei de la Eurovision, Roxen a cântat bine. Ei nu ai ce să-i reproşezi: piesa asta a primit-o, pe asta a cântat-o! O piesă care, pe Roxen, o pune în valoare în studio, dar nu live.

Din nou, ascultând-o live, am avut senzaţia că nu are precizie maximă, că nu are suflu, cel mai probabil din cauza dansului şi a mişcărilor bruşte. Sau... poate aşa e timbrul ei - puţin tremurat. Ori poate... faptul că e prea mică, prea necoaptă pentru un concurs de o asemenea anvergură. Habar n-am.

Cert e că... a fost prea mare concurenţa în Semifinala I ca să treci în Top 10. Una peste alta, nu a fost nimic rău pentru România. Dar nici spectaculos. Puteau să vină cu un show mai ieşit din tipar, mai vizibil, mai wow. Însă România, mereu, atâta poate. Eu văd tot timpul că ţara noastră are o limită peste care nu poate trece. Şi de asta nu culegem punctaj - pentru că noi nu venim cu ceva wow niciodată. Păcat! Nu e de mirare că Roxen nu s-a calificat în finală! În sondaje picase rău de tot după ultimele repetiţii postate pe net”, a fost mesajul acid postat de Mihai Trăistariu pe Facebook.