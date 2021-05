„Nu suntem stat autocratic, unde să călcăm în picioare firme şi oameni care abia mai trăiesc de pe o zi pe alta, care au avut de suferit enorm în urmă COVID şi-n urmă măsurilor restrictive. Nu are de ce să vină Jandarmeria, cu oameni în uniformă, nu au de ce să vină şapte oameni pe o terasă, speriind publicul”, a povestit acesta într-o intervenție televizată la Antena 3.

Europarlamentarul a mai spus că l-a sunat pe ministrul Lucian Bode, dar nu i-a răspuns la telefon: „Vreau să-l rog pe prietenul meu, Lucian Bode, şi pe prietenul meu, Bogdan Despescu, cei doi oameni care conduc Ministerul de Interne, să acţioneze şi să le explice domnilor de la Poliţie că nu mai este stare de urgenţă. Companiile româneşti au trăit extrem de greu, mai ales cele din HoReCa. Astăzi, am fost cu familia într-un loc, am mai fost în trei locuri, pentru că am avut întâlniri, şi m-am bucurat de această stare de libertate care s-a instituit la nivelul Bucureştiului şi, în fiecare din cele patru locaţii din nordul Bucureştiului, au năvălit cei din Jandarmerie sau din Poliţie”, a completat Rareș Bogdan.