România are câteva zeci de mii de clădiri incluse în categoria monument istoric sau clădiri de interes cultural, foarte importante din punct de vedere al valorii lor arhitecturale, reabilitarea acestora fiind esențială pentru menținerea identității și patrimoniului, în timp.

ELCO este un brand german de cazane pentru încălzire de capacităţi mari, parte din portofoliul Ariston Thermo Group, liderul pieţei locale de boilere electrice şi centrale termice. Centralele industriale ELCO vin cu particularități ce facilitează introducerea echipamentelor în proiecte mai vechi sau reabilitări – clădiri de interes cultural, clădiri instituționale sau școli și spitale. Modularitatea este o componentă esențială în proiectarea cazanelor ELCO, caracteristică ce le face unice pe piață, iar din perspectiva unui astfel de proiect, echipamentele sunt ideale, fiind proiectate special pentru o demontare rapidă în părți componente și reasamblare ulterioară, pentru a permite accesul facil în camerele tehnice din orice tip de clădire. Punctual pentru cazul clădirilor istorice, cazanele ELCO ușurează foarte mult montajul atunci când vine vorba de reabilitări, echipamentul având construcție modulară. Modularitatea este esențială pentru proiectarea cazanelor ELCO și reprezintă un avantaj deosebit la montaj sau exploatare/mentenanță. Cazanele sunt proiectate special pentru o dezasamblare rapidă, permițând transportarea ușoară a echipamentului de încălzire în clădire, în caz de acces dificil în camera tehnică.

“Remarcăm în piață o creștere destul de mare în sectorul reabilitărilor de clădiri publice, zonă în care ELCO răspunde mai multor nevoi. Spre exemplu, în cazul clădirilor vechi, clădirilor istorice, în care sala cazanelor este ocupată de echipamente vechi extrem de voluminoase, echipamentele ELCO se potrivesc foarte bine pentru înlocuirea acestora, datorita modularității și dimensiunilor reduse de gabarit. Mai mult, este cunoscut faptul ca durata de viață a unui cazan este dată în mare măsură și de întreținerea acestuia, iar construcția modulară face ca întreținerea să fie realizată ușor și rapid”, a declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager al Ariston Thermo România.

ELCO Heating Solutions produce centrale termice de puteri mari, între 60KW şi 2000 KW pe unitate. Recent, portofoliul de produse ELCO, destinat aplicaţiilor comerciale şi industriale, a fost consolidat cu noua gamă de cazane în condensare L Plus, care este formată din modelele murale THISION L PLUS şi de cele de pardoseală TRIGON L PLUS, ce oferă performanţe ridicate, instalare adaptabilă oricărui tip de proiect şi întreţinere simplă. Ambele tipuri de echipamente termice includ produse eficiente energetic, cu emisii de noxe foarte reduse şi cu o gamă variată de puteri.

Performanța superioară a cazanelor ELCO în ceea ce privește raportul dimensiuni-eficienţă le face ideale pentru utilizarea în toată gama de proiecte de construcţii – precum clădiri de birouri, centre comerciale și de leisure, proiecte rezidențiale de dimensiuni mari, centre medicale, educaționale, clădiri administrative, proiecte de reabilitări, etc - unde spaţiul disponibil trebuie folosit în mod inteligent. De asemenea, aceste caracteristici fac astfel încât sistemele de încălzire ELCO să fie ideale pentru amplasarea în spații înguste sau greu accesibile, în special în subsolul clădirilor vechi, unde de regulă este necesară demontarea cazanului, transportarea lui în camera tehnică și remontarea pe poziția finală.

Unul dintre proiectele de referință din portofoliul ELCO a fost înlocuirea echipamentelor de încălzire pentru una dintre cele mai mari bănci din România, ce a presupus schimbarea sistemelor de încălzire a 250 de filiale și înlocuirea acestora cu echipamente cu eficiență energetică ridicată.

"Proiectul a fost o adevărată provocare, a fost derulat pe o perioadă destul de lungă de timp și a fost desfășurat la nivel național. De asemenea, ELCO și partenerii săi au fost implicați și au derulat toate etapele proiectului, de la proiectare, instalare și până la mentenanță și service. Astfel, am înlocuit cu success echipamentele de încălzire uzate, de mari dimensiuni, instalate în clădiri vechi, cu centrale industriale noi, de ultimă generație. Încă o dată, modularitatea cazanelor ELCO și amprenta mică la sol și-au demonstrat aplicabilitatea și eficiența și în cadrul acestui proiect", a mai declarat Cătălin Drăguleanu, Country Manager al Ariston Thermo România.

De altfel, expertiza ELCO în domeniul proiectelor care presupun clădiri monument istoric este foarte vastă. Echipa ELCO din Marea Britanie a colaborat la un proiect major de renovare în care a fost implicat Castelul Studley, vechi de 180 de ani, din Warwickshire, care a fost transformat in hotel și unde a fost nevoie să fie recondiționată sala cazanelor pentru putea oferi oaspeților hotelului încălzire și apă caldă extrem de eficiente și fiabile. Echipamentele ELCO instalate asigură încălzire și apă caldă întregii clădiri, compusă din 209 dormitoare, facilități de agrement, piscină încălzită și săli de tratament, restaurante, baruri și locuri de divertisment, plus facilitățile principale de bucătărie.

Subsidiară a Ariston Thermo Group începând cu anul 2001, marca germană ELCO a fost fondată în 1928 şi reprezintă una dintre principalele mărci germane pentru soluţii de încălzire comerciale. Compania oferă soluţii de încălzire de capacități mari dedicate proiectelor noi, de modernizare sau renovare pentru aplicaţii ce variază de la clădiri de birouri și complexe comerciale, la spații industriale mari.

Pe piața din România, brandul ELCO este prezent din 2017, în calitate de furnizor de cazane de încălzire comercializate sub gamele Thision și Trigon, devenind în scurt timp unul dintre liderii pieței de profil.

Portofoliul brandului include o gama amplă de proiecte, printre care se numără The Bridge 3, Globalworth Campus clădirile 2 și 3, Spitalul Marie Curie din Bucureşti, ansamblul mixt (rezidențial și spații de birouri) Record Park din Cluj, clădirea U Center din București, clădirea bazinului olimpic din Mureș, al doilea depozit al Altex din Dragomirești.