La varsta de 8 luni, bebelusul tau a trecut deja prin experienta diversificarii si este in plina incursiune in lumea alimentelor pentru „oameni mari“. Calitatea alimentelor pe care i le oferi celui mic este un factor esential in dezvoltarea corespunzatoare a organismului sau. Citeste, in continuare, si vei afla mai multe detalii despre alimentatia bebelusului in varsta de 8 luni!