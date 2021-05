Producțiile de filme turcești sunt foarte iubite de oamenii din România. Acestea sunt destul de ușor de privit, cenzurate și trezesc o groază de emoții. Comediile turcești sunt o formă de divertisment alături de care te poți relaxa și îți poți ridica dispoziția după o zi nasoală. Îți propunem un top al serialelor turcești de comedie romantică pe care le poți privi cu plăcere.

1. Pasărea Matinală (Erkenci Kuș)

Acest serial prezintă povestea unei fete pe nume Sanem, care încă din copilărie era obișnuită să se trezească devreme, pentru a deschide magazinul familiei, în locul tatălui său bolnav. Este o fată năstrușnică, plină de energie, ca un vânt de primăvară pe care nu îl poate prinde nimeni. Spiritul copilăros încă îi este prezent în caracter și adesea, oamenii au impresia că Sanem nu este serioasă. Tânăra iubește să ajute pe oricine și mereu își face griji de ce simt și ce cred oamenii din jurul ei, însă din această cauză, adesea intră în bucluc. Sanem visează să redacteze propria carte și să meargă pe Insulele Galapagos, acolo unde se găsesc albatroșii. Aceasta se angajează în agenția de publicitate în care lucrează și sora ei, Leila. Acolo, Sanem se intersectează cu Jan, un tânăr fotograf, frumos și iubit de femei care este și unul dintre fii patronului agenției. Jan este un bărbat puternic, însă în interior poartă traume și frici din copilărie pe care Sanem reușește să i le trateze în timp. Apariția tinerei în firmă le dă tuturor lumea peste cap, mai ales cea a lui Jan, pentru că bărbatul începe să simtă emoții pe care nu le-ai mai trăit anterior. Odată cu cunoștința celor doi, încep aventurile romantice care trezesc zâmbete și lacrimi de fericire.

2. Noua mireasă (Yeni Gelin)

Bella este o tânără ce a crescut în Europa. Este o fată modernă, stilată ce locuiește la Madrid. Tatăl Bellei este turc, iar mama ei este spaniolă. Bella îl întâlnește pe Hazar, un bărbat turc ce o cucerește din prima. Tinerii se îndrăgostesc unul de celălalt și la scurt timp se căsătoresc pe ascuns. Părinții fetei sunt total contra acestui mariaj, însă fata este convinsă că Hazar este iubirea vieții ei. Aceasta își face bagajele și pleacă împreună cu proaspătul soț în Turcia. Dar nu este totul atât de simplu. Hazar se dovedește a fi băiatul șefului unui mare clan din Ciukurova. Vestea despre nunta lui Hazar șochează toți membrii familiei, în special pe tatăl său, care își dăduse acordul să îl căsătorească cu sora unui alt clan cu care se află în război pentru a ameliora situația tensionantă. Membrii familiei din conac nu o acceptă pe noua noră și încercă să facă tot ce le stă în putință ca aceasta să renunțe și să revină la Madrid. Însă Bella este pregătită să suporte orice chin și înjosire de dragul iubirii și încearcă să câștige dragostea soacrei, cumnatei și a restului nurorilor din casă. Conacul este plin de femei, iar atmosfera este mereu una tensionantă împletită cu momente hazlii. Această comedie este o porție sănătoasă de amuzament care te va face să rămâi fără aer.

3. Domnul greșit (Bay Yanlis)

Ozgur Atasoy este un bărbat tânăr și chipeș în vârstă de 30 de ani, ce duce un stil de viață liber, nu ia nimic în serios și nici nu mai are încredere în femei, deoarece a fost trădat. Este proprietarul unuia dintre cele mai de top baruri din Istanbul și se bucură de o popularitate în rândul burlacilor doriți, iar Ozgur profită la maxim de acest lucru. Mama bărbatului însă îl presează de fiecare dată când prinde ocazia, amenințându-l că-i va găsi ea o viitoare soție.

Ezgi este o tânără cu un caracter total opus lui Ozgur. Aceasta ia totul în serios, încearcă să-i ajute pe toți, chiar dacă are de suferit, crede în dragoste și visează la o familie frumoasă și unită. Ezgi încearcă să își clădească o familie împreună cu bărbatul cu care este împreună de ceva ani, însă chiar de ziua lui, tânăra află că acesta o înșeală. Ezgi cade în disperare, crezând că anii ei au trecut și ea tot nu a putut să-și găsească bărbatul potrivit. În scurt timp, cei doi se întâlnesc din întâmplare, când tânăra începe să lucreze în noul local al lui Ozgur. Tinerii se ceartă de fiecare dată când se văd. Pentru că ambii se află într-o situație nasoală, Ozgur vine cu o propunere: el o va învăța cum să cucerească bărbații, iar Ezgi se va da drept prietena lui în fața mamei sale. Cei doi ajuns să se îndrăgostească, iar toată povestea prinde o încurcătură în care se implică și prietenii și familia ambelor părți.

4. Peste tot ești tu (Her Yerde Sen)

Demir și Celine sunt doi tineri ce cad în plasa unui escroc, iar astfel fac cunoștință și viața lor începe să se schimbe. Demir se pregătește să se mute într-o casă nouă pe care a închiriat-o recent, iar acolo dă peste o fată frumoasă pe nume Celine. După cum s-a dovedit, tinerii au devenit victimele unui fraudator, amândoi închiriind aceeași casă. Cei doi nu reușesc să îl găsească pe făptaș și nici banii nu și-i mai pot recupera. Demir și Celine sunt ambii foarte încăpățânați și nici unul nu vrea să cedeze casa închiriată, crezând că fiecare are dreptul să trăiască în ea odată ce au plătit. Fără a putea ajunge la un compromis, tinerii sunt nevoiți să se suporte și să împartă casa la doi. În ziua în care merg la muncă, se dovedește că Demir este noul șef al companiei în care lucrează Celine. Acum tânăra are o bătaie de cap în plus. Celine este o fată foarte vorbăreață și emotivă, iar Demir este un tip rece și sever, ceea ce îi face pe cei doi să nu găsească limbă comună. La început, traiul împreună și munca este un total război și o serie de aventuri ce trezesc amuzament, după care cei doi ajung să se cunoască mai bine și între ei se înfiripează o relație tandră de dragoste.