„Sunt oameni care nu pot să se vaccineze. Eu am de la medic. Nu pot să mă vaccinez din cauza alergiei pe care o am. Eu nu sunt împotriva vaccinului, dar nu poți vaccina pe cineva care are afecțiuni. Fiecare face cum dorește. Nimeni nu trebuie să fie un instrument de promovare a vaccinării. Eu nu sunt împotriva vaccinării, dar nici nu pot să recomand pentru că nu am specialitatea necesară. Vaccinurile obligatorii pentru copii, care sunt de sute de ani, le-am recomandat pentru că sunt absolut necesare. Acest vaccin e mai puțin cunoscut, nu se știu exact efectele. Nu sunt niște studii clare privind efectele negative”, a declarat Teodosie la România TV.