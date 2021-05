„Este clar că putem vorbi despre fără mască pe plajă, de exemplu. Fără mască, dacă mergem la munte în drumeţie etc., putem fără mască. Dar putem să vorbim şi de lucruri sau de facilităţi pentru persoane vaccinate. Putem să vorbim, de exemplu, de restaurante, care pot să ajungă la capacitate de 100% cu persoane vaccinate la interior. Sau hoteluri, pe litoral, cu capacitate de 100% cu persoane vaccinate. Deci, sunt lucruri la care ne uităm. Putem să vorbim de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vaccinate şi aşa mai departe. Vom avea aceste evenimente pilot în Bucureşti şi Cluj, dar eu sunt sigur că rezultatele vor fi bune şi putem deja să ne gândim la astfel de evenimente", a arătat premierul într-o declaraţie de presă.

Întrebat dacă este posibil ca terasele de la mare să îşi desfăşoare activitatea pe întreg parcursul nopţii de la 1 iunie, premierul a replicat că o parte dintre operatorii economici nu au respectat regulile în vigoare şi că aşteaptă mai multă responsabilitate din partea acestora.

„Voi avea o discuţie cu operatorii economici, în special cu cei din zona estivală, pentru că aş vrea să văd mai multă responsabilitate întâi şi după aceea să discutăm despre relaxarea condiţiilor. Au fost câteva elemente în weekend care nu mi-au plăcut la câţiva operatori economici, dar, bineînţeles, foarte mulţi au respectat. Cred că ar trebui să fim mult mai duri cu cei care nu respectă şi vor fi beneficii şi facilităţi pentru cei care respectă legislaţia şi atunci putem să discutăm. Referitor la a reveni la evenimente toată noaptea, niciodată nu a fost chiar toată noaptea. Întotdeauna sunt limite de ore, pentru că totuşi sunt staţiuni şi trebuie să luăm în considerare şi alte lucruri, dar voi avea o vizită la Constanţa şi mă voi întâlni cu operatorii economici săptămâna aceasta", a precizat Cîţu.

Premierul a menţionat că există mai multe scenarii referitoare la relaxarea restricţiilor pentru persoanele vaccinate şi că propunerile vor fi avansate comitetului interministerial, iar ulterior vor fi discutate cu operatorii economici. În acest sens, a atras atenţia asupra faptului că în momentul în care în Israel s-a ajuns la o rată de vaccinare de 30%, s-au introdus facilităţi pentru persoanele vaccinate şi penalităţi pentru cei care nu respectă regulile.

„Într-adevăr, vom umbla la reguli în ceea ce priveşte persoanele sau operatorii economici şi persoanele vaccinate. Acolo unde vor fi doar persoane vaccinate şi se respectă regulile - pentru că vor fi reguli de fiecare dată. Şi pe plajă, de exemplu, propunerea este că vom fi fără mască, vom putea sta fără mască pe plajă, dar bineînţeles va exista o distanţare în continuare. Deci, vor exista astfel de elemente. Acestea sunt propunerile care vor fi în comitetul interministerial, discutate apoi cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne şi vom veni cu un pachet. (...) Aşa cum v-am obişnuit, România va alege o cale bună pentru toţi cetăţenii. Aţi văzut că nu am avut economia închisă. Lucrurile au mers în continuare bine. Deci, vom găsi o cale bună", a spus premierul.

El a subliniat că introducerea măsurilor de relaxare depinde foarte mult de rata de vaccinare.

„Totul depinde da rata de vaccinare. Cu cât avem o rată de vaccinare mai mare, cu atât putem să împingem mai mult, doar pentru persoanele vaccinate - bineînţeles. Dar haideţi să vedem cum evoluează campania de vaccinare. Am avut o întâlnire cu toţi operatorii economici sau cu asociaţiile care reprezintă operatorii economici. De la toţi am primit susţinere. Toţi doresc să revină la normal. În ultimele zile am văzut că cifrele şi-au revenit. În prima zi de Paşti am avut peste 60.000 de persoane vaccinate. În acest weekend este un maraton al vaccinării în Bucureşti. Deci, trebuie să profităm de această şansă de a avea vaccinul şi să ne vaccinăm ca să revenim la normalitate cât mai devreme. Avem dozele să putem să revenim mai devreme de 1 august, doar că trebuie să ne vaccinăm", a mai precizat Cîţu, citat de Agerpres.