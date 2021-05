„Miercuri, 5 mai, revin la şcoală toţi elevii, cu excepţia elevilor din clasele terminale. Am redus numărul de scenarii la două: pragul de 1 la mie rată de infectare face diferenţa între scenariul verde – în care toţi elevii vin la şcoală, de la grădiniţă până la învăţământ liceal, cu prezenţă fizică, 1.731 de localităţi. Iar în scenariul 2 – rată de infectare de peste 1 la mie, situaţie în care se găsesc 1.450 de localităţi. În acest scenariu, vor veni la şcoală cu prezenţă fizică, miercuri, 5 mai, copiii din grădiniţe, elevii din clasele I-IV, plus clasa pregătitoare”, a anunțat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.



Cei 27.750 de elevi din învăţământul special vor reveni și ei la ore pe 5 mai. Cursurile online vor rămâne doar pentru elevii din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a din localităţile care au o rată de infectare de peste 1 la mia de locuitori.

Din 10 mai vor fi prezenţi la școală toți elevii claselor a VIII-a şi a XII-a, indiferent de scenariu. „Este permisă prezenţa fizică pentru ore de recuperare pentru absolut toţi elevii înscrişi în programul de ore remediale, cu excepţia celor din localităţile din carantină”, a mai spus ministrul Educaţiei.

Elevii din clasele pregătitoare, I - XI, vor încheia anul şcolar pe 25 iunie, la fel şi pentru preşcolari. Elevii de clasa a VIII-a vor termina orele pe 11 iunie, iar cei din ultima clasă de liceu, pe 4 iunie.

În şcolile gimnaziale în care organizarea examenului de Evaluare Naţională se va suprapune cu ultima săptămână de şcoală a celorlalţi elevi, cursurile vor avea loc online. Vacanţa de vară va începe la 26 iunie şi se va încheia la 12 septembrie, potrivit adevarul.ro.