Ciprian Ciucu a povestit pe Facebook că a fost martorul unei curse cu maşini de lux pe străzile din Bucureşti. El a sunat la Poliţie pentru a anunţa incidentul, dar a fost luat peste picior de un poliţist care i-a închis telefonul.

„Absolut ruşinos serviciul Brigăzii Rutiere din Bucureşti! Chiar dacă sunt primar, dacă e vreo neregulă în oraşul acesta şi chiar dacă nu este în Sectorul 6, mi se pare normal să umblu cu papucii de cetăţean şi să semnalez când ceva nu este în regulă. Sun la telefonul de serviciu, nu direct la ministru. În această seară am decis să ies la plimbare în Centrul oraşului cu familia, apoi am luat-o pe jos, pe lângă Guvern şi am ajuns pe Bd. Aviatorilor unde tocmai se desfăşura o cursă de maşini (categoria Lamborghini) în toată regula. Motoare turate la maxim, viteze foarte mari de peste 150 km. Moment în care, na, zic să sun la Brigada Rutieră Bucureşti să le spun oamenilor să ştie, am zis că ajut. Rezultatul a fost că ofiţerului de serviciu, pe care l-am deranjat de Paşte, a fost să mă ia la mişto. Că de unde stiu eu că mergea cu viteză, că ce, am radar...? Şi mi-a închis telefonul în nas”, a povestit Ciprian Ciucu pe reţeaua de socializare.

Primarul Sectorului 6 a menționat că va depune o plângere la Poliţie.

„Două chestiuni: marţi voi face o plângere administrativă, sper să aibă înregistrarea. Dacă vreodată întâlniţi astfel de atitudini la Poliţia Locală a Sectorului 6, vreau să ştiu”, şi-a încheiat Ciucu mesajul.