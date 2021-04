Frigider Northland Primary Series GS72RFI

Fabricat de către Northland, un producător de frigidere personalizate, acest frigider este disponibil într-un design unitar, ceea ce înseamnă un sistem mult mai eficient de răcire. Disponibil ca o combinație de frigider și congelator de 72 inch, acesta este unul dintre cele mai mari sisteme de refrigerare din lume construite pentru uz casnic. Are uși din oțel inoxidabil cu mânere rezistente, ceea ce îl face ușor de întreținut și de utilizat. Interiorul este fabricat din oțel inoxidabil, Northland fiind singurul producător care construiește sisteme frigorifice personalizate, cu oțel inoxidabil. Ușa din oțel inoxidabil are rafturi atât în ​​zona congelatorului, cât și în cea a frigiderului. Când vine vorba de rafturi, acestea sunt și ele fabricate din oțel inoxidabil. Prin urmare, este un sistem rezistent, durabil, performant și ușor de curățat. Rafturile sunt încadrate exclusiv cu sticlă temperată, oferindu-le un aspect robust. Northland Primay Series este construit din oțel inoxidabil nemagnetic de cea mai bună calitate, fiind un frigider menit să se potrivească perfect cu restul electrocasnicelor. Prețul său este de 12.600 de dolari.

Frigider Sub Zero Pro 48

Datorită funcției de refigerare dublă, cu trei evaporatoare și două compresoare, Sub Zero Pro 48 este un frigider ce oferă mediul perfect pentru alimentele proaspete și cele congelate. Are un sistem magnetic de închidere a ușii, ceea ce asigură că mâncarea rămâne proaspătă chiar și atunci când curentul electric este întrerupt. Fiind cel mai mare frigider al Sub Zero, este un adevărat partener în bucătărie datorită faptului că are frigiderul pe partea dreaptă, iar congelatorul pe partea stângă. Este fabricat din oțel inoxidabil, are funcție automată pentru producerea de cuburi de gheață și un sistem performant de filtrare a apei pentru a elimina substanțele chimice, bacteriile și virușii din apă. Are microprocesori ce urmăresc fiecare secțiune din frigider, oferindu-ți posibilitatea de a controla precis climatul din frigider. Prețul acestui frigider este de 16.950 de dolari.

Idei: frigider încorporabil

Frigider Meneghini La Cambusa

Acest frigider rămâne printre cele mai scumpe frigidere din lume. Este complex, având chiar și un TV plat și un espressor de cafea. Acest frigider este fabricat de către compania italiană, Meneghini, fiind un frigider cu 3 uși, cu dimensiuni de 218.5 cm înălțime, 249 cm lățime și 63 cm adâncime. Prețul acestui frigider este de 41.000 de dolari. Întregul sistem de stocare are o capacitate de 334 litri, în timp ce congelatorul are o capacitate de 86 de litri. Fiind un frigider personalizabil, i se pot adăuga un espressor de cafea, un televizor sau o mașină de gheață. Design-ul său este unul ce se aseamănă unei piese de mobilier, putând fi considerat un fel de frigider încorporabil.

Citeste si: STB se modernizează: introduce biletul electronic orar, la prețul...

Producătorii acestui frigider au combinat funcționalitatea și designul modern, oferind clienților un frigider elegant, care va transforma cu siguranță orice bucătărie. Disponibil într-o gamă largă de culori, partea din față a frigiderului este decorată cu lemn masiv, care poate fi vopsit în peste 500 de culori, în funcție de decorul casei. Clienții au opțiunea de a plăti suplimentar pentru ca frigiderele Meneghini La Cambusa să fie echipate cu mânere din alamă și rafturi din sticlă în frigider și congelator.

Bineînțeles că prețul acestor frigidere este mult peste medie și nu sunt fabricate ca bunuri de larg consum. Dacă sunteți în căutarea unui frigider, există modele cu mult mai ieftine și puteți chiar opta și pentru un frigider încorporabil pentru a îl masca în mobilier.