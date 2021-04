„Eu am ajuns la ora 9,00 şi acum am ieşit, cred că e 10,00, deci o oră. Am înţeles că vinerea este cea mai aglomerată zi, dar dacă ai programare este mai bine”, a spus Ioana Mihăilă.

Asistentele de la Centru au declarat că nu au ştiut de prezenţa ministrului Sănătăţii: „A, da, e ministrul aici? Nici nu am ştiut. Şi ce credeţi, contează asta? Ce dacă e ministru? Eu acelaşi lucru îl fac pentru toată lumea, că e ministru sau nu”, a mărturisit o asistentă, conform Digi24.

Prezenţa ministrului Sănătăţii la CTS nu a trecut neobservată de cei care au venit să doneze sânge. „E ministra Sănătăţii aici. Am auzit şi eu lumea pe sală. Stătea la coadă. E bine dacă stă şi la coadă”, a spus un donator.

Timpul de aşteptare pentru donatorii de sânge la Centrul de Transfuzie Sanguină din Bucureşti a fost de o oră şi jumătate, la toate cabinetele fiind cozi: „Vă daţi seama că nu de noi depinde timpul de aşteptare. Noi ne facem treaba cât putem de bine. Probabil că de aceea se dă şi o zi liberă, pentru că e timpul de aşteptare mare”, a subliniat asistenta medicală de la CTS.