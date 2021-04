În cadrul conferinței, Vlad Voiculescu a mulțumit cadrelor medicale și echipei sale, iar apoi a revenit cu o serie de comentarii cu privire la demiterea sa.

„Mandatul meu s-a încheiat acum 2 zile. 113 zile de mandat și 113 zile de ciocniri între mentalități. Nu este ceva nou, este lucrul pentru care mulți am intrat în politică, pentru a schimba mentalitățile.

Mi-e teamă pentru oamenii din țara asta, pentru cei care au nevoie de ajutor. Mi-e teamă pentru oamenii din sistem, pentru cei care au vrut o schimbare. Avem experiența din 2016 de la MS; și totuși am găsit probleme care sunt înfricoșătoare, pentru că vorbesc despre neputința coordonării, neputința autorităților de a-și deservii concetățenii.”

Fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a venit astăzi dimineață cu prima reacție după demiterea sa de miercuri. La conferința de presă anunțată de Voiculescu participă și Andreea Moldovan, fostul secretar de stat din Ministerul Sănătății, demis, de asemenea, de premierul Cîțu.

Decizia premierului a strânit un scandal monstru în coaliție, USR PLUS amenințând, în primă instanță, inclusiv cu ieșirea de guvernare, iar apoi cu votarea unei moțiuni de cenzură a PSD împotriva Guvernului. Miniștrii USR PLUS i-au transmis, de altfel lui Cîțu că nu mai are susținerea lor, după ce, cu o zi înainte, au refuzat să se prezinte la ședința de guvern, informează stirileprotv.ro.