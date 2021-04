Primele pe listă au fost trei oi, trei gâşte canadiene, trei pisici sălbatice, patru ratoni, un coati şi un nandu, care au fost transferate în custodie pe perioadă nedeterminată la Administraţia Parcului Memorial "Constantin Stere" din Ploieşti (Grădina Zoologică Ploieşti).

Grădina Zoologică din Timişoara a fost închisă din 18 decembrie 2020, în vederea elaborării unui nou proiect de grădină zoologică la standarde europene. Au fost stabilite măsurile necesare pentru mutarea temporară sau definitivă a animalelor în condiţii de siguranţă în noi habitate ale unor grădini zoologice partenere. De asemenea, s-a hotărât ca, pentru animalele ce nu pot fi mutate, să se asigure hrană şi îngrijire.

De la Grădina Zoologică Timişoara urmează a fi preluate 59 de animale de către Adăpostul de urşi din Veresegyhaz (Ungaria), Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, Parcul Memorial "Constantin Stere" Ploieşti, Grădina Zoologică Piteşti, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara - Disciplina de Biologie şi de către Gunther Cristian, un partener care dăduse mai multe animale în custodie Grădinii Zoologice Timişoara, a anunţat, marţi, Biroul de presă al Primăriei Timişoara.

Activităţile de îngrijire a animalelor din colecţie se realizează zilnic de către angajaţii Grădinii Zoologice până la mutarea/relocarea temporară sau definitivă în condiţii de siguranţă a acestor animale către alte grădini zoologice partenere.

Grădina Zoologică din Timişoara avea 261 de exemplare din 46 de specii, iar relocarea a fost aprobată de către Consiliul Local.

În urmă cu şapte ani, o zebră primită ca donaţie din Cehia s-a înecat într-un heleşteu al grădinii zoo, iar după trei ani, o alta a murit. În mai puţin de două luni, în toamna trecută, o haită de câini au ucis toţi cei şase canguri, iar acum un pui de cerb este grav bolnav, din cauze digestive.

„La Grădina Zoo nu s-au mai făcut investiţii de ani de zile şi trăieşte pe un buget enorm de mic, la limită, nu este un management profesionist pentru aceasta şi chiar dacă sunt acolo îngrijitori, habitatul nu este la standardele necesare. Pentru cerbul bolnav, am trimis veterinarul nostru, starea de sănătate a animalului nu este bună, are o indigestie prin împăstare, adică i s-a acumulat hrana în stomac. Mă tem că pentru acest cerb speranţele de viaţă nu sunt foarte mari. (...). Situaţia nu mai poate rămâne aşa. Am luat decizia să închidem Grădina Zoo până vom avea un concept de dezvoltare foarte clar, până vom face investiţii majore şi să o redeschidem ca o grădină zoologică educativă, în care conservarea şi biodiversitatea este prioritate, modernă, europeană, unde animalele şi bunăstarea lor sunt pe primul loc", spunea primarul Dominic Fritz, la finalul lunii noiembrie, potrivit Agerpres.

Fritz a anunţat că va lua legătura şi cu oraşele înfrăţite care au grădini zoologice, între care Karlsruhe şi Szeged, pentru a prelua animale în custodie.

Grădina Zoologică din Timişoara este unul dintre obiectivele turistice trecute în itinerariile Capitalei Culturale Europene, iar primarul îşi doreşte ca aceasta să poată fi redeschisă, în noul concept, eventual chiar şi extinsă, până în anul 2023, când municipiul va exercita acest titlu cultural.