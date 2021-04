Ministrul Sănătății a postat aproape de miezul nopții de luni spre marți un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care transmite de două ori condoleanțe familiilor îndoliate și spune că va cere un control asupra problemelor tehnice care au dus la această tragedie.

„Condoleanțe familiilor îndurerate!

Azi în jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a mă asigura că pentru pacienții COVID-19 se vor găsi locuri în alte spitale din București. Am mers apoi acolo pentru a vorbi cu medicii și conducerea spitalului.

Cinci dintre ei au fost trasferați în siguranță. Trei dintre ei, din păcate, nu au putut fi salvați.

O anchetă penală este în desfășurare iar mâine voi solicita un control asupra problemelor tehnice care au dus aici.

Condoleanțe pentru familiile îndurerate!”, a scris Voiculescu.