Șoșoacă a afirmat că autoritățile manipulează, în favoarea producătorilor de măști și teste PCR, cifrele raportate cu privire la numărul cazurilor și incidențele.

„Eu ma plimb prin Romania in general noaptea, si nu ca sa ma uit pe cer, ci pentru ca ma cheama oamenii, ma duc sa negociez cu primariile, sa restabilesc lucruri, pentru ca sunt singurul senator care face ceva pentru oameni in tara asta. Noaptea se circula foarte bine, nu ma intereseaza nicio declaratie, nu am completat niciodata si nici nu o sa completez.

Șoșoacă: „Aceste cifre sunt făcute din pix de către cei care fac măști și teste PCR”

Va spun ca avocat ca singura entitate care poate restrange drepturi si libertati este Parlamentul, nu Guvernul. Avand in vedere ca nu exista niciun studiu, nu se poate asa ceva. Exista instante care deja au anulat ordine, exista si localitati unde nici masca nu se poarta si foarte bine fac oamenii si nu exista nicio rata de infectare. Aceste cifre sunt facute din pix de catre cei care fac masti si teste PCR si pentru ca tratamentul unui internat Covid costa 50.000 de lei. Restrictiile de circulatie nu se pot lua asa”, a spus Diana Șoșoacă la România TV.

Senatoarea a ținut să sublinieze faptul că datorită presiunilor făcute de ea, Executivul a decis relaxarea anumitor restricții, cum este și cea cu privire la protocolul de înmormântare pentru persoanele decedate din cauza COVID-19.

„Daca vreti sa fim sinceri, toate aceste normalizari ale situatiei mi se datoreaza in primul rand mie. Eu am aratat la Buzau sacii in care se pun mortii nostri. Degeaba spune Vlad Voiculescu ca nu stia, numai eu am facut de anul trecut nenumarate sesizari, s-a ajuns si la cazul Corneliei Catanga. Cum sa nu stie, pai politia se ducea sa vada daca cosciugele sunt inchise pentru ca asa avea ea chef?

Le multumesc si politistilor, si preotilor, si primarilor, care nu au permis aceasta profanare a mortilor. Ieri am mentionat toate aceste aspecte si am adresat 11 intrebari si am intrebat cine raspunde de acesti peste 25.000 de morti profanati. Si cine despagubeste si cum, in plan material, dar mai ales moral, aceste familii? Iei corpul neinsufletit al doamnei Catanga si il pui in doi saci si il duci direct la groapa? Cum sa faci acest lucru? Recomand celor 25.000 de familii sa faca plangeri penale pentru profanarea decedatilor si actiuni in civil pentru despagubiri. Eu de ceva timp incerc sa negociez cu cati parlamentari pot, insa suntem prea putini pentru a adopta, un proiect de lege pentru despagubirea acestor familii”, a mai spus Diana Șoșoacă, citată de antena3.ro.