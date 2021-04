„Tocmai am avut declaraţii de presă. Din păcate, în cadrul întâlnirii am preluat o informaţie greşită şi am insistat asupra ei în dialogul cu reporterii, lucru pentru care îmi cer scuze. Într-adevăr, aşa cum mai mulţi reporteri au semnalat, conform vechiului ordin de ministru, persoanele decedate în urma infecţiei cu SARS-CoV-2 «se igienizează, dar nu se efectuează asupra lor manopere de cosmetizare şi nici nu se îmbracă, înainte de a fi introduse în sac». Este o reglementare din data de 6 aprilie 2020 pe care nu o voi comenta, ci o voi modifica în cursul zilei de astăzi", a scris ministrul.

Ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a declarat joi că ordinul privind modul în care vor putea fi organizate înmormântările este în lucru, iar „cel târziu" vineri va fi semnat, el conţinând toate modificările solicitate de reprezentanţii cultelor.

Voiculescu a avut o întâlnire cu reprezentanţii cultelor la Ministerul Sănătăţii referitoare la modificarea ordinului de ministru care reglementează accesul acestora la pacienţii cu COVID-19 care sunt internaţi în spital şi despre organizarea înmormântărilor.

„Ordinul de ministru este în lucru în acest moment. Cel târziu mâine va fi semnat. Va conţine toate modificările care au fost solicitate de către reprezentanţii cultelor. Va conţine de asemenea câteva modificări, câteva reglementări suplimentare pe care Ministerul Sănătăţii le consideră necesare. Vorbim despre măsuri de protecţie. (...) O reglementare valabilă de aproape un an de zile. Este vorba despre protejarea sănătăţii oamenilor şi anume a celor care sunt implicaţi direct în tot ce întâmplă înainte de înmormântare şi în timpul înmormântărilor. Toate solicitările cultelor vor fi incluse în noua formă a ordinului şi vor fi de asemenea câteva reguli care trebuie respectate. Vorbim despre accesul preotului în spital, respectiv al pastorului în spital la pacienţii care au nevoie. De asemenea, faţă de solicitările cultelor avem în vedere lucrul acesta şi pentru aparţinători, cu respectarea unor reguli foarte stricte. Credem că este bine ca pacienţii care au nevoie de susţinere să o primească atât din partea reprezentanţilor cultelor, cât şi din partea unui aparţinător. (...) Mai departe, pentru cei care vor să îşi ia adio de la cei dragi încercăm să facem în aşa fel încât în condiţii de siguranţă acest lucru să fie posibil", a spus Voiculescu.

Citeste si: Bilanțul COVID-19: 4.989 de cazuri noi | 172 de decese | 1.495...

El a afirmat că cel mai târziu luni ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial.

„Vom avea ordinul semnat mâine. Cel mai probabil fie mâine, fie luni cel târziu îl vom avea în Monitorul Oficial", a susţinut Voiculescu după întâlnirea cu reprezentanţii cultelor.

Greșeala făcută de Vlad Voiculescu

El spunea că „nu există nicio prevedere" în vreun ordin de ministru care să prevadă că oamenii care au decedat în urma infecţiei cu noul coronavirus să nu fie îmbrăcaţi.

Citeste si: Bilanț COVID: 5.407 cazuri noi | 175 decese | 1.487 pacienți la ATI

„Nu există nicio prevedere în vreun ordin de ministru care să spună că nu era posibil până acum ca oamenii să fie îmbrăcaţi. Ce reglementăm prin noua formă a ordinului este ca acest lucru să poată să fie verificat de către familii. Este vorba despre o verificare care este reglementată în plus acum", a explicat Voiculescu.

El a afirmat că vor fi în vigoare aceleaşi reglementări ca la adunările publice.

„Ştiam de solicitare de câteva zile. (...) Reglementările rămân aceleaşi la nivelul înmormântărilor şi al adunărilor publice. Lucrurile acestea ţin mai puţin de MS. Sunt aceleaşi reglementări ca la adunările publice", a susţinut ministrul, potrivit Agerpres.

Vlad Voiculescu a spus că unul dintre punctele pe care le-a mai discutat cu reprezentanţii cultelor a fost legate de protecţia la slujbe. În opinia sa, în procesul de vaccinare cultele pot să aibă o contribuţie semnificativă.