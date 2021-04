„Am pus la dispozitie 5 variante de abordare a pensiilor speciale

Cea mai dura ar fi ca toate pensiile speciale sa intre pe baza de contributivitate. Aici de departe cel mai mult ar avea de suferit cei din justitie si n-ar fi mare diferenta pentru diplomati, personalul aeronautic sau functionari parlamentarai.

Dar exista si alte variante. Este si varianta sa luam in calcul si unii factori speciali pentru unele categorii socio-profesionale. Si aici avem o varianta in care ne concentram pe 15 ani de contributivitate minima si pensia sa se calculeze la cei 15 ani de contributivitate minima.

Pe toate analizele nostre impactul minim bugetar al pensiilor speciale, economiile ar fi de minim 100 milioane pe an si ar putea merge in functie de duritatea variantei chiar pana la 500-600 de milioane pe an, pentru ca vorbim de pensii foarte mari. O pensie medie de peste 9.600 de lei te face sa intelegi ca exista si pensii de peste 70.000 de lei”, a declarat Raluca Turcan.