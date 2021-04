Două săptămâni de carantină naţională ar „face minuni”, afirmă Andreea Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii.

„Perioada de incubaţie a virusului este de două săptămâni, ceea ce înseamnă că dacă timp de maximum două săptămâni nu se transmite virusul el se poate stopa. Două săptămâni de carantină ar face minuni”, a spus Andreea Moldovan.

Noile restricţii introduse de autorități au avut efecte pozitive, prin urmare numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 a scăzut.

O carantină pe termen lung îi sperie pe români, de aceea secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii face apel la evitarea aglomeraţiilor care ne expun la situaţii de risc.

Citeste si: Raed Arafat a explicat motivul pentru care magazinele se închid la...

„Carantina sperie ca termen, însă dacă am fi fiecare dintre noi conştienţi să evităm acele aglomeraţii care ne expun clar la un risc, în primul rând pe noi şi în al doilea rând pe cei din jurul nostru, lucrurile ar putea fi mult mai uşor manageriate. Am spus şi repet, cred că depinde de fiecare dintre noi ca după un an de pandemie să ştim ce este bine de făcut şi ce nu”.

Andreea Moldovan a explicat că o eventuală carantină naţională este o decizie dificilă şi greu de acceptat, în primul rând de către oameni. „Ne e teamă de constrângeri şi de limitări şi înţeleg asta. În al doilea rând, într-adevăr sunt sectoare care trebuie să funcţioneze mai departe. Repet, cred că depinde de fiecare dintre noi, nu trebuie ca nişte lucruri să fie impuse, suntem deja la un an de pandemie, nu mai este ceva nou şi necunoscut cum era acum un an”, a mai menționat secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, potrivit adevarul.ro