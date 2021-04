„Astăzi voi anunţa constituirea unui comitet interministerial, prin decizia premierului, sub coordonarea premierului, care să asigure, de la 1 iunie, revenirea la normalitate a României. Vom începe, de fapt acesta este primul jalon, primul milestone, prima bornă pe care o punem pentru a ne gândi la revenirea la normalitate”, a declarat premierul, în timpul unei conferințe de presă.

Florin Cîțu cere ca și Biserica să susțină campania de vaccinare anti-COVID.

„Acest comitet interministerial va include toate ministerele. Mă gândesc să includem ca invitați, nu ca membri, și asociații, și patronate; vom avea discuții cu ei. Avem timp să pregătim redeschiderea.

Am arătat clar că atunci când programezi, când ai discuții înainte, rezultatele sunt bune. S-a văzut cu sărbătoarea Paștelui până acum, se poate. Aţi văzut că şi în weekend nu mai avem aglomerări nici pe pârtii, nici în cluburi, lucrurile se rezolvă atunci când programezi”, a mai spus Cîțu, citat de stiri-neamt.ro.

Declarațiile integrale ale premierului Florin Cîțu

„Astăzi vreau să vă prezint mai multe date de interes pentru români. Este foarte important să înțelegem această perioadă prin care trecem, să înțelegem măsurile pe care le-am luat, dar, mai ales, cred că este foarte important să înțelegem ce avem de gând să facem și astăzi am să vă explic câteva dintre măsurle pe care le voi lua pentru a ne asigura că mergem în direcția corectă în perioada următoare.

Am structurat prezentarea de astăzi astfel: voi vorbi puţin la început despre campania de vaccinare, puţin despre situaţia epidemiologică în acest moment – cerusem, din momentul în care am luat decizia, o analiză de la supermarketuri referitoare la ce se întâmplă cu traficul; pe mine mă interesează în timpul zilei fiecare oră şi voiam să văd puţin, şi poate de asta durează mai mult, o analiză care să ia în calcul şi contextul, pentru că suntem în perioada de Paşti şi, bineînţeles, ştim foarte bine că, în perioada sărbătorilor, de fiecare dată magazinele sunt mai aglomerate.

De aceea poate că analiza durează mai mult, dar vom avea şi această analiză, ca să înţelegem puţin implicaţiile măsurilor pe care le-am luat în ultima perioadă.

Vom începe, de fapt acesta este primul jalon, primul milestone, prima bornă pe care o punem pentru a ne gândi la revenirea la normalitate şi am să vă explic la ce mă refer.

În primul rând, referitor la campania de vaccinare, am spus şi săptămâna trecută, sunt două luni foarte importante pentru noi, luna aprilie şi luna mai.

Pentru că, în aceste două luni, vom avea 8,3 milioane de doze de vaccin care intră în România şi sunt foarte importante, pentru că, la finalul lunii, mai ar însemna în cel mai pesimist scenariu să avem aproape, cu siguranţă cinci milioane vaccinate, şi vă spun de ce este important, şi, într-un scenariu mai optimist 6,3 milioane de persoane vaccinate.

Cinci milioane de persoane vaccinate este o cifra importantă pentru noi, pentru că reprezintă aproape 35% din populaţia adultă care trebuie vaccinată şi este momentul, cred eu, important ca, la sfârşitul lunii mai, să vorbim de revenirea economiei.

De aceea este foarte important ca toţi – şi aici fac un apel la toţi politicieni, la coaliţia de guvernare, la primarii aleşi, la consilierii locali, la preşedinţii de consilii judeţene – cu toţii să meargă şi să facă campanie sau să prezinte campania de vaccinare, pentru ca toţi românii să aibă informaţiile la zi în ceea ce priveşte campania de vaccinare.

Mai mult, este nevoie, și am spus-o și la întâlnirea cu cultele, și mi s-au dat asigurări, dar vreau să spun și aici public, este nevoie de o implicare a Bisericii în această campanie de vaccinare, mai ales în mediul rural. Este nevoie ca toți românii din mediul rural să aibă aceste informații, să poată să se vaccineze.

M-am asigurat că avem dozele necesare pentru vaccin, dar, așa cum arată astăzi lucrurile, vom avea dozele necesare pentru a vaccina 10 milioane de români la sfârșitul lunii iulie. Deci mergem mai repede decât ne-am programat, dar este important ca toată lumea să vrea să se vaccineze.

Deci, dacă mergem să ne vaccinăm, și de aceea trebuie întâi să ne programăm pe platforma de programare, vom putea să vorbim de 10 milioane de persoane vaccinate. Avem dozele, deja sunt programate, și vom putea vorbi de 10 milioane de persoane vaccinate la sfârșitul lunii iulie, ceea ce reprezintă 70% dintre persoanele adulte și putem să vorbim clar de o redeschidere a economiei aproape în totalitate.

Deci am făcut tot ce este posibil, am devansat, am adus mai aproape aceste date. Ştiți bine că, în februarie, vorbeam de finalul lunii septembrie, avem acum dozele programate pentru finalul lunii iulie, dar trebuie să ne programăm, trebuie să mergem să ne vaccinăm. Voi mai explica puţin mai târziu despre campania vaccinare. Așa cum arată lucrurile acum ne arată că merg în direcția corectă.

Chiar astăzi am vorbit cu CNCAV, rămâne ca, la mijlocul lunii aprilie, să putem să vaccinăm 100.000 de persoane pe zi. De aceea este nevoie din implicarea tuturor în această campanie de vaccinate. Din păcate, astăzi sunt înregistrate sau pe lista de așteptare în platforma de programare, 767.883 de persoane.

Dintre acestea au fost notificate 442.000 de persoane și programate 64% dintre ele, 282.000. Deci este nevoie să ne înregistrăm de platformă, pentru că vom avea dozele de vaccin. Ca să trecem peste această perioadă, ca să revenim la normalitate, vaccinarea este singura soluție şi ne-am asigurat că vom avea doze de vaccin necesare.

Al doilea lucru, situația epidemiologică. Şi aici lucrurile s-au stabilizat. Am luat niște măsuri, după ce m-am consultat și cu primarii, cu preşedinţii de consilii judeţene, cu cultele religioase – şi ați văzut că se poate să sărbătorești Paștele şi în această perioadă. Am avut deja exemple de două culte care au reuşit să facă acest lucru. Sunt sigur că aşa va rămâne şi în perioada următoare.

Aceste măsuri le-am luat după ce am discutat cu mai mulţi factori de decizie şi se vede că avem deja rezultate, în sensul că mă uit, de exemplu, la evoluţia zilnică a cazurilor şi dacă mă uit la o medie mobilă, avem un platou, care se menţine de aproape o săptămână.

La fel, acelaşi lucru, dacă mă uit şi la evoluţia zilnică a procentelor cazurilor confirmate; pe Bucureşti avem iarăşi o stabilizare, chiar o scădere în ultimele zile; foarte important Ilfovul – și la Ilfov avem un platou, s-a atins un platou; Timişoara scade – deci judeţul Timiş scade, măsurile au avut şi acolo efect. Și în ceea ce priveşte gradul, incidenţa cumulată a cazurilor la nivel judeţean pe 14 zile la mia de locuitori, Bucureştiul a atins un maxim acum câteva zile şi de atunci scade uşor.

Vă spun aceste lucruri pentru a vă cere în continuare să aveţi răbdare. Măsurile pe care le-am luat funcţionează, dau rezultate şi, după cum vedeţi, ne uităm zilnic la date. Avem aceste rezultate, care arată clar că situaţia epidemiologică a ajuns la un platou, aşteptăm o îmbunătăţire, dar nu se poate îmbunătăţi situaţia fără să păstrăm ceea ce avem acum.

În acelaşi timp, accelerăm campania de vaccinare. Am spus din primul moment că doar aşa putem să rezolvăm. Și îmi pare bine că ieri aţi avut acea conferinţă de presă la Ministerul Sănătăţii, pentru că acele discuţii le-am avut şi eu cu medicii înainte de a lua decizia. Situaţia în spitale… este adevărat, a fost, este şi rămâne o presiune pe sistemul de sănătate în acest moment. Putem să ajutăm doar prin respectarea măsurilor şi prin vaccinare.

Şi, ultimul punct pe care vreau să-l prezint astăzi este acest comitet interministerial. E foarte bine că este nevoie şi am tot spus de la început că avem nevoie să arătăm românilor momentul în care vom reveni la normalitate. 1 iunie este primul pas pe care îl văd. Repet, nu înseamnă o deschidere sută la sută, dar este primul pas şi trebuie pregătit. De aceea avem acest comitet interministerial în care sunt implicate toate ministerele, pentru că toată economia trebuie să fie implicată şi trebuie să vedem cum o duce după 1 iunie.

Mâine o să am întâlnire cu Asociația HORA, să vedem ce soluții găsim, dar totul depinde – și acesta este și mesajul meu și mâine, și în fiecare zi – de cum merge campania de vaccinare. Dacă vrem să ne întoarcem la normalitate și am dat această ţintă de 1 iunie – pentru că putem să ne vaccinăm până atunci cel puțin 5.000.000 de persoane – trebuie să ne vaccinăm. Este o condiție necesară pentru a putea trece mai departe. Trebuie să avem acest număr de persoane vaccinate. Nicio altă măsură nu ne ajută să redeschidem economia. Singura soluție este campania de vaccinare, să avem o campanie de vaccinare de succes. De aceea v-am spus din primul moment, lunile aprilie și mai sunt importante. Avem 8.000.000 de doze de vaccin, trebuie să beneficiem de acest lucru.

Aveți încredere că vom trece peste această perioadă. Este același mesaj pe care îl transmite şi preşedintele Klaus Iohannis, îl transmit şi eu, ca premier, îl transmite întregul guvern: vaccinarea este singura soluţie”.