Întâmplarea hilară s-a petrecut în timpul ședința Consiliului Județean Iași. Fostul ministru al Mediului încerca să citească numele unei asociații, în care CJ Iași este membru fondator - Asociația ATRIUM Arhitecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century in Europe and Urban Memory.

După primele cuvinte bâlbâite, Costel Alexe a renunțat să mai încerce să citească, așa că a schimbat numele asociație în seria de interjecții: „Bam, bam, bam”.

Potrivit stiripesurse.ro, în CV-ul depus de Alexe, pe vremea când era deputat și ministru, acesta s-a declarat „utilizator experimentat” la vorbirea în limba engleză și „utilizator independent” la cititul în limba engleză.

Costel Alexe a fost păstrat în PNL, cu toate că, la momentul actual, acesta este trimis în judecată pentru luare de mită.