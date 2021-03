„Susţin ceea ce am transmis ieri. Dreptul la liberă exprimare este un drept garantat prin Constituție. Acest drept a fost înţeles greşit de către o minoritate. O minoritate care, din păcate, a ales să se exprime violent. Am văzut cum au provocat forţele de ordine, au provocat statul. Aţi putut vedea că forţele de ordine au reacționat aşa cum trebuie să reacționeze, cu calm şi profesionalism, atunci când s-a constatat încălcarea legii.

Forţele de ordine sunt în linia întâi de un an de zile şi cu toate acestea a asigurat protecția celor care au ales să protesteze în aceste zile: jandarmilor, poliţiştilor, poliţiştilor locali care au fost în stradă în aceste zile şi au acţionat cu profesionalism.

Duminică au fost puţin peste 4.000 de protestatari. În seara zilei de luni, am avut 76 de manifestări în 38 de judeţe, respectiv Bucureşti. Au fost aproximativ 31.000 de protestatari, am aplicat 1.200 de sancţiuni, în valoare de aproximativ 800.000 de lei. Am întocmit opt doare penale, pentru că manifestările de luni, din Bucureşti s-au soldat cu violenţe. Am întocmit dosare penale pentru ultraj, nerespectarea regimului armelor, furt şi distrugere.

În seara zilei de marţi am avut 78 de manifestări în 39 de judeţe plus Bucureşti. Au fost peste 14.000 de protestatari. Am aplicat 1.300 de sancţiuni, în valoare de 670.000 de lei. La nivel naţional s-au comis 11 infracţiuni: furt, nerespectarea regimului armelor. La nivelul Municipiului Bucureşti s-au întocmit două dosare penale şi s-au aplicat 131 de sancţiuni", a explicat Lucian Bode, potrivit antena3.ro.