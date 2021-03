„Vaccinarea merge foarte bine. Avem 150.000 angajaţi vaccinaţi acum, când vorbim, din învăţământ. (...) Până la începutul lunii mai vom avea un număr mult mai mare (n.r. de angajaţi din educaţie vaccinaţi). Mult peste jumătate din angajaţii din învăţământ. Primul-ministru şi-a asumat public în conferinţă de presă să spună că va susţine testarea noninvazivă despre care am discutat. (...) Care să nu necesite personal medical, care să fie uşor de acceptat pentru părinţi, care să fie chiar autoadministrabilă de către copii. (...) Regulile de protecţie respectate, vaccinare, testare şi trend descendent va da ocazia Ministerului Educaţiei să vină cu argumente pentru deschiderea tuturor şcolilor, nu după scenariile verde, galben, roşu, cu prezenţă fizică. Am avea şansa ca aceste zile în plus de vacanţă în aprilie să se transforme în zile de prezenţă fizică la sfârşit de mai, început de iunie. Ceea ce este un mare câştig. Este un imens câştig", a spus ministrul Educaţiei la Digi 24.

Întrebat dacă scenariul este acela ca după vacanţă copiii să revină la şcoală în toată ţara, ministrul a răspuns: "Da, pentru asta este nevoie de îndeplinirea a patru condiţii. Trei deja le avem. Le avem sau sunt în curs de a le avea, pentru că testarea este o promisiune".

El a afirmat că Ministerul Educaţiei va insista pentru ca testele noninvazive să fie folosite în şcoli.

„Vom insista în orice fel să se pună în practică acest lucru şi sunt convins că primul-ministru atunci când a făcut această promisiune publică a avut în cap inclusiv acoperirea bugetară necesară achiziţiei acestor teste", a susţinut reprezentantul Ministerului Educaţiei.

Citeste si: Cîmpeanu propune distribuirea testelor non-invazive pe bază de...

Sorin Cîmpeanu este de părere că acest an şcolar se va încheia "mai bine" decât precedentul.

„Am reuşit, cum, necum, să încheiem anul şcolar 2019-2020. Îl vom încheia şi pe acesta. Mai bine decât pe cel de anul trecut", a arătat demnitarul.

Potrivit acestuia, concursurile pentru funcţiile de directori de unităţi de învăţământ ar trebui să fie organizate în luna august, însă dacă situaţia epidemiologică nu o va permite, vor avea loc după începerea anului şcolar viitor.

„Oricum, o obligaţie asumată este aceea de ocupare a postului de director în toate şcolile din România, concursuri care să privilegieze competenţa în detrimentul altor criterii, printre care, sigur că da, şi cel politic. Aceste concursuri dorim să aibă loc înainte de luna august. (...) Dar dacă totuşi situaţia epidemiologică nu ne va permite organizarea acestor concursuri, vom încerca să nu afectăm perioada de vacanţă a elevilor şi a cadrelor didactice organizând aceste concursuri în luna august şi le vom organiza imediat după începerea şcolii. În oricare dintre cele două variante le vom organiza în acest an calendaristic", a explicat reprezentantul Ministerului Educaţiei, potrivit Agerpres.