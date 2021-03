Cea mai bună metodă care te poate determina să observi partea sensibilă și romantică a lumii este să urmărești cu mare atenție un film de dragoste.

Poate de multe ori ne-am gândit la faptul că filmele de dragoste sunt basme și că nu ne putem pierde timpul cu așa ceva, dar un contraargument ar fi acela că fix de exemple unice de iubire avem nevoie pentru a simți altfel ceea ce trăim în fiecare zi. Poveștile sensibile ce se conturează în jurul personajelor principale ne pot pune serios pe gânduri, mai ales atunci când vorbim despre filme de dragoste inspirate din viața reală.

După o serie lungă de căutări, propunem o listă cu cele mai bune filme de dragoste, ce au la bază povești reale și pline de suspans, pe care cu siguanță ar trebui să le vezi măcar o dată în viață.

1. „The Notebook”

Filmul de dragoste „The Notebook”, bazat pe romanul cu același nume scris de Nicholas Sparks, a avut premiera în 2004 și este unul dintre cele mai cunoscute filme de dragoste pe care nu ai cum să îl ratezi. Pelicula îl are pe celebrul actor Ryan Gosling în rolul principal și pe actrița Rachel McAdams, în jurul cărora se conturează povestea a doi tineri care s-au îndrăgostit în anii 1940. Filmul a câștigat mai multe premii și, de asemenea, popularitatea la nivel mondial.

Acest film de dragoste se bazează pe adevărata poveste a lui Jack Potter, un bărbat în vârstă de 91 de ani, care și-a îngrijit soția, Phyllis, în toți anii în care aceasta a suferit de demență.

2. „The Vow”

Tradus în română, „Jurământul”, este cel de-al doilea film de dragoste american, apărut în 2012, pe care merită cu adevărat să îl vezi. Rachel McAdams și Channing Tatum sunt actorii principalI care aduc la viață povestea tragică a soților Carpenter.

Pelicula are în prim-plan povestea adevărată a lui Krickitt Carpenter, o femeie care a fost implicată într-un accident de mașină îngrozitor, în urma căruia a stat în comă patru luni. Când s-a trezit din comă, nu a avut absolut nici o amintire din ultimii doi ani. Nici nu și-a amintit de soțul ei. Fără să-și piardă speranța, cei doi au început să facă noi amintiri împreună.

Filmul de dragoste urmarește lupta tinerei pentru a-și recupera memoria și, de asemenea, juramântul soțului ei de a nu-și părasi niciodată nevasta, chiar și atunci când ea nu știe cine este el.

3. „The Theory of Everything”

Jumătate biografic și jumătate film de dragoste, „Theory of Everything”, care îi are în prim-plan pe actorii Eddie Redmayne și Felicity Jones, a fost conceput pentru a relata detaliat viața lui Stephen Hawking. La Universitatea din Cambridge, în 1963, Stephen încă era student la astrofizică, perioadă în care a început o relație cu Jane Wilde. Ulterior, acesta a aflat că este bolnav de scleroza laterală amiotrofică, iar la acel moment doctorii i-au spus că mai are aproximativ doi ani de viaţă. Filmul se bazează pe evenimente din viaţa genialului Stephen Hawking și relația sa cu Jane.

4. „The Edge of Love”

Filmul de dragoste, în care joacă cei doi actori bine-cunoscuți Keira Knightley și Cillian Murphy, prezintă una dintre cele mai interesante povești de iubire din toate timpurile. Acest film de dragoste are la bază poveste reală a unei femei, Vera Philips, care se reîntâlneşte cu prima sa iubire, Dylan Thomas, după zece ani în care amândoi și-au construit viețile în mod diferit. Cei doi foști iubiți simt din nou atracție unul față de celălalt, chiar dacă Dylan este căsătorit și are copii.

5. „Walk The Line”

Acest film de dragoste a fost nominalizat la cinci premii Oscar și a înregistrat câștiguri de peste 186 milioane de dolari încă din 2005, anul apariției. Pelicula se numără printre cele mai bune filme de dragoste inspirate din viața reală, acțiunea concentrându-se asupra poveștii de iubire dintre legenda muzicii, Johnny Cash, interpretat de actorul Joaquin Phoenix, şi June Carter (Reese Witherspoon). Cei doi au avut parte de multe probleme de-a lungul relației, dar povestea de dragoste a durat până la moartea lui June, în 15 mai 2003.