Centrul va avea câte patru fluxuri pe zi şi pe noapte, astfel încât capacitatea de vaccinare, în 24 de ore, să fie de 480 de persoane, iar imunizarea se va face doar cu vaccinul Pfizer.

"Am decis ca la nivelul Spitalului Judeţean din Timişoara să funcţioneze un centru de vaccinare deschis non-stop, şapte zile pe săptămână. Ultimul an a fost unul dificil pentru întreaga omenire şi mai ales pentru personalul medical care în această perioadă duce cea de-a treia luptă cu COVID-19. Au fost impuse măsuri, unele aproape drastice, cum ar fi carantina. Ştim deja că vaccinarea este una din cele mai eficiente metode de a combate temutul virus. Am cântărit mult decizia de a-mi asuma acest centru şi m-am consultat atât cu preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Nica, cât şi cu directorul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, dr. Flavius Cioca. Nu au ezitat şi au ajutat semnificativ în realizarea acestui proiect. Dacă totul va decurge conform planului, estimăm că vaccinarea va începe din 23 martie", a declarat dr. Raul Pătraşcu.

Primul centru de vaccinare deschis non-stop din România va fi amplasat în incinta Spitalului Judeţean Timişoara şi va asigura fluxuri separate pentru cei vaccinaţi, astfel încât aceştia nu vor interacţiona cu alte persoane din unitatea sanitară.

De la începutul campaniei de vaccinare, în judeţ s-au imunizat aproape 90.000 de persoane, din care aproape 28.000 au făcut şi rapelul, informează adevarul.ro.