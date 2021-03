Adina Vălean a ținut să precizeze că acest certificat de vaccinare nu este un pașaport, iar statele europene sunt obligate să ofere alternative în acest sens.

„Și anume dacă are un vaccin făcut, dacă are un teste PCR făcut sau a trecut prin boală și în consecință are o imunitate naturală. În momentul de față, cetățenii din România știu foarte bine că atunci când merg și fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introduși într-o bază de date națională. De asemenea, când fac un test PCR primesc o dovadă a rezultatului testului. Toate acestea, în România și în alte țări, arată complet diferit. Când cineva circulă dintr-un stat în altul există probleme de recunoaștere a acestor documente între statele membre. Prin acest regulament, Comisia propune astăzi (miercuri – n.r.) unificarea, standardizarea acestor certificate pentru a nu mai întâlni situații în care se solicită aceste documente la intrarea într-un stat european, iar dacă nu corespund, atunci acea persoană se poate regăsi în situația să fie întors din drum”, a spus Adina Vălean, potrivit hotnews.ro.

Aceasta a declarat că certificatul de vaccinare ar putea fi dat în folosire la data de 1 iunie.

Aceste certificate, care vor constitui dovada că deținătorul a fost vaccinat împotriva COVID, a primit un rezultat negativ la un test sau s-a vindecat de COVID-19, vor fi disponibile gratuit, în format digital sau fizic, și vor include un cod QR care să le garanteze securitatea și autenticitatea.