„Bună seara Dl. Arafat! Ce faceţi? Sunteţi bine? Bine suntem şi noi! Slavă Domnului! Pandemia cum merge? Vă zic eu. E bine, bine! Chiar foarte bine! 6118 cazuri astăzi! Şcolile?! Închise clar! Mall-urile?! Deschise şi PLINE! Teatrele?! Închise! Pârtiile?! Deschise şi arhipline! Se apropie Paştele! Ştiţi?! O să restrângeţi iarăşi dreptul oamenilor la religie?! Dar mall-urile, tot deschise? Şcolile tot închise? Dumneavoastră aveţi senzaţia că limitarea ieşiri din casă între 22 şi 5 dimineaţa contribuie cu ceva la stoparea răspândirii virusului? Răspunsul e NU! Dar na, băieţii ăia de vă înconjoară, nu prea au curajul să vă zică, dar vă spun eu”, îşi începe mesajul medicul Bivolaru.

Medicul critică măsurile luate de autorităţi în timpul pandemiei cu coronavirus din țară.

„V-aţi făcut damblaua impunând măsurarea temperaturii la intrarea în magazine, firme, instituţii, etc. Câte cazuri de COVID19 aţi identificat? ZERO! Motiv pentru care aţi şi renunţat la măsură! Aţi recomandat lucrul în ture. Hmmm... Aţi verificat să vedeţi câte instituţii publice sau private practică chestia asta? NU! Iar mulţi dintre cei care o practică, au redus salariile angajaţilor sau le-au făcut contracte pe jumătate de normă. Credeţi că dacă oamenii bagă mai puţini bani în buzunar, nu se mai îmbolnăvesc de COVID19? În loc să vă prostiţi cu restricţii aproape inutile, mai bine aţi găsi o soluţie de limitare a răspândirii virusului în interiorul firmelor, instituţiilor, etc. Multe firme au oameni pozitivi, care continuă să vină la muncă. Angajaţilor li se interzice să declare la DSP sau să se testeze, că să nu le sisteze activitatea”, mai scrie Sorin Bivolaru.

La final, medicul gălăţean îl invită pe Raed Arafat să-l contacteze pentru a-i oferi soluţii pentru limitarea răspândirii virusului.

„Ce ziceţi, găsim o soluţie? Mai e valabilă treaba aia cu ”zădărnicirea combaterii bolilor” sau fugărim oamenii noaptea pe străzi, în timp ce infractorii îşi fac treburile liniştiţi. Ar mai fi câte una alta de zis, dar na... nu citiţi dumneavoastră pe aici. Apropo, sunt medic pneumolog, la Spitalul Militar din Galaţi, în caz că aveţi întrebări despre măsuri eficiente de limitare a răspândirii virusului SARS COV2”, precizează medicul gălăţean la finalul mesajului adresat şefului DSU.