Sushi-ul este cel mai faimos preparat japonez, fiind consumat in prezent in toata lumea. Oamenilor le place combinatia de peste, orez si alte ingrediente, iar grija japonezilor fata de calitatea preparatelor ofera o experienta culinara de exceptie. Multi cred ca sushi se prepara usor, dar nu este deloc asa. Maestrii sushi-ului au anumite metode si secrete prin care obtin produse finale de cea mai inalta calitate. De la alegerea ingredientelor la modalitatea de taiere si rulare, sunt multi factori care determina cat de apetisant si de gustos va fi sushi-ul. Descopera in continuare care sunt secretele bucatarilor niponi pentru prepararea sushi-ului perfect.

Alegerea orezului

Orezul pare un ingredient banal, cu rol mai mult de garnitura, dar in sushi este foarte important. Acesta trebuie ales astfel incat textura sa nu fie ca a unei gume dupa prepararea cu otet. De asemenea, pentru ca gustul sa fie cat mai bun, orezul trebuie sa aiba temperatura corpului cand este inclus in sushi. Astfel, el absoarbe aromele pestelui si le potenteaza. Folosirea apei reci in prepararea sushi-ului este, de asemenea, importanta. Scufundarea degetelor in acesta previne lipirea orezului de degete, iar acest detaliu ajuta la obtinerea sushi-ului perfect.

Taierea rulourilor

Rulourile de sushi, numite makimono, ne surprind prin perfectiunea taieturii, astfel ca uneori ne intrebam daca nu cumva bucatarii folosesc o masina de taiat. Nu este insa cazul, caci totul tine de pregatirea personalului si de atentia la detalii. Maniera corecta de taiere necesita concentrare si este complexa. Cutitul se tine la inceput intr-un unghi de 45 de grade, apoi acesta se schimba pe masura ce cutitul patrunde in sushi. Miscarile de taiere alterneaza cu miscari laterale usoare, iar presiunea aplicata pe cutit se modifica pe masura ce taierea progreseaza.

Integrarea tehnologiei in preparare

Nu cu multi ani in urma, folosirea oricarui aparat pentru pregatirea sushi-ului era un sacrilegiu. Pe masura ce in lume s-au deschis tot mai multe localuri dedicate gustosului preparat japonez, nevoia de a reduce timpul de gatire a dus la acceptarea anumitor aparate, cel mai folosit fiind cel de realizare a foilor de orez. Astfel, bucatarii se pot concentra pe celelalte aspecte ale pregatirii sushi-ului, fara a se simti coplesiti de numarul mare de clienti care asteapta.

Abilitatea bucatarului

Localurile care servesc sushi aleg bucatari iscusiti, care trebuie sa treaca prin mai multe probe inainte de a gati pentru clienti. Ei nu trebuie sa dovedeasca doar pricepere si o tehnica impecabila, ci si abilitati de gust ireprosabile. O proba obisnuita pentru determinarea acuratetii simtului gustativ este prepararea unui tamago. Aceasta este o omleta fina, cu diverse ingrediente, care se aseaza pe un pat de orez. Daca tamago este savuroasa, atunci bucatarul se dovedeste apt pentru a gati si sushi.

Citeste si: 4 motive pentru a încerca să dormi pe podea

Alegerea ingredientelor

Consumatorii nu banuiesc cat efort se depune pentru obtinerea unor ingrediente de calitate superioara pentru sushi. Daca in Japonia este nevoie sa comanzi din alta parte a tarii, in restaurantele din strainatate lucrurile se complica. De exemplu, pestele trebuie sa fie proaspat, sa nu aiba defecte sau semne de transport inadecvat si sa fie din specia potrivita tipului de sushi ales. Desi multi cred ca pentru sushi se foloseste peste crud, de cele mai multe ori vei gasi in componenta acestuia peste marinat. Apare astfel nevoia de a comanda din alte tari, iar acest lucru se aplica si in cazul anumitor tipuri de orez sau a altor ingrediente necesare pregatirii sushi-ului.

Sushi-ul este un preparat fin, sanatos si delicios, asa cum sunt multe feluri de mancare din Asia. Daca vrei specialitati japoneze sau o livrare de mancare chinezeasca in Bucuresti, nu ezita, caci vei avea sansa de a descoperi gusturi si arome minunate.