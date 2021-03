Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației, a declarat că el are încredere în recomandările medicului Valeriu Gheorghiță în privința eficienței tuturor tipurilor de vaccin anti-COVID.

Declarațiile ministrului au venit în urma refuzului a zeci de profesori din Arad de a se vaccina cu serul de la AstraZeneca.

„Campania de vaccinare în centrele dedicate persoanelor din învăţământ s-a făcut pe două categorii de vârstă, sub 55 de ani şi peste 55 de ani. Cei sub 55 de ani au fost vaccinaţi, în marea lor majoritate, cu AstraZeneca, cei peste 55 de ani cu Pfizer. Acesta a fost un lucru ştiut de la bun început. Doar în cazul Aradului a existat această problemă (au refuzat vaccinarea cu AstraZeneca - n.r.). În toate celelalte 40 de judeţe plus Bucureşti nu a existat această problemă”, a declarat Sorin Cîmpeanu la Digi24.

Acesta a precizat că el are încredere în Valeriu Gheorghiță, care a adus multe argumente solide în favoarea tuturor tipurilor de vaccin anti-COVID.

„L-am auzit de multe ori pe doctorul Valeriu Gheorghiţă cu foarte multe argumente medicale, ştiinţifice, explicând că nu există motive de îngrijorare şi nu există diferenţe notabile între un tip de vaccin faţă de un alt tip. Eu îl cred pe Valeriu Gheorghiţă, nu am competenţe să judec, nu am pregătire medicală. Am posibilitatea să aleg pe cine cred, eu îl cred pe doctorul Valeriu Gheorghiţă. Sunt alţi colegi care nu îl cred”, a mai spus ministrul Educației.