„Platforma funcționează. Faptul că sunt blocaje, arată că e o platformă vie la care se lucrează. Dacă am fi știut că vine pandemia și ne-am fi pregătit niște luni de zile înainte, probabil că am fi avut mai puține probleme. E o realitate la care ne adaptăm. E normal să te adaptezi în momentul în care vezi astfel de probleme. Dacă s-ar fi blocat și am fi zis «n-avem ce să facem, facem alta», atunci da, ar fi fost un mesaj greșit”, a declarat Dan Barna la Digi24.

Vicepremierul susține că platforma funcționează la momentul actual, iar dacă vor mai apărea dificultăți, acestea vor fi rezolvate de oamenii de la Ministerele Sănătății și Apărării și de STS.

„Important este ca oamenii să intre pe platformă, să se programeze. Că mai e un blocaj de o jumătate de oră, de o oră, trecem peste, mergem mai departe. Important e să avem vaccin și să ne însănătoșim”, a mai spus Barna, potrivit digi24.ro.