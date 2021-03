"Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare. Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analize și sunt convins că deciziile vor fi luate în interesul sănătății", a spus vineri primarul Emil Boc.

Vaccinarea cu serul AstraZeneca va fi supendată în România pentru cel puțin o săptămână. Premierul Florin Cîțu a făcut anunțul joi seară, după ce mai multe state au luat decizia de a opri vaccinarea cu acest ser în urma unor suspiciuni că ar duce la efecte secundare grave. Este vorba despre cheaguri de sânge fatale.

Menționăm faptul că această decizie a fost luată ca o măsură de precauție extremă, fără să existe în acest moment în România niciun argument științific care să fi impus această hotărâre, informează antena3.ro.